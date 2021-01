6 astuces simples qui amélioreront vos photos avec votre mobile

Tout le monde adore prendre des photos avec son smartphone. C’est pourquoi aujourd’hui nous vous apportons six petites astuces très simples pour améliorer notre niveau.

Un téléphone mobile est utilisé pour bien plus que simplement appeler ou envoyer des SMS. Les smartphones sont des appareils très polyvalents, presque des ordinateurs. Mais méfiez-vous car en plus de cela, cela est devenu un substitut parfait aux appareils photo compacts.

Bien que les appareils mobiles manquent encore pour atteindre le niveau d’un appareil photo professionnel, dans de nombreux cas, un smartphone peut être plus utile que l’un de ces appareils photo. Et si vous aimez la photographie mobile, comme nous le faisons tous, Nous vous laissons quelques astuces simples pour améliorer la qualité de vos photographies.

La règle des nombres impairs

Dans cet article didactique Nous expliquons en détail quelle est la règle des nombres impairs. Cependant, en résumé, il s’agit d’obtenir un plus grand impact visuel, en plaçant trois sujets dans le plan (c’est-à-dire un sujet de trois personnes à trois fleurs, trois pierres ou tout ce que l’on veut) pour que l’on réalise un «déséquilibre vérifié ».

La règle des tiers

Si vous aimez prendre des photos avec votre mobile, vous utiliserez sûrement la grille ou aussi appelée le gril. Avec cela, nous pouvons utiliser la soi-disant règle des tiers ce qui est simplement selon Wikipedia: «Une forme de composition pour ordonner les objets dans l’image. Cette règle divise une image en neuf parties différentes, en utilisant deux lignes imaginaires parallèles et également espacées horizontalement et deux autres des mêmes caractéristiques verticalement, et recommande d’utiliser les points d’intersection de ces lignes pour répartir les objets dans la scène ».

Éteignez le flash

Si vous êtes nombreux à penser que l’utilisation du flash d’un téléphone portable peut être une bonne idée, rien n’est plus éloigné de la vérité, d’autant plus que le flash des smartphones n’a pas la même qualité que ceux des appareils photo professionnels. Pour cette raison, sauf en cas de besoin urgent, il vaut mieux toujours laisser le flash éteint et prendre des photos avec la lumière naturelle et / ou jouer avec l’exposition des options.

Modifier l’image

Obtenir la photo parfaite est très difficile. Soit par certaines impuretés, des taches de poussière sur une surface ou une personne qui s’est faufilée au moment exact de la prise de vue. Pour cette raison, n’ayez pas peur d’éditer vos photos avec des applications comme Photoshop ou dérivés, pour éliminer ces éléments en excès et même pour couper l’image. Les possibilités sont presque infinies.

La stabilité est votre amie

Parfois, un simple mouvement de la main peut transformer une photographie parfaite en quelque chose de flou. C’est pourquoi les trépieds sont si importants et qu’il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup d’argent pour en acquérir un de qualité pour nos photographies. Dans le cas de ne pas en avoir sous la main et tant que notre pouls n’est pas le meilleur, il y a de petites astuces pour maintenir la stabilité comme s’appuyer sur des murs ou des balustrades.

Utiliser le mode rafale

Dernier point mais non le moindre, utilisez le mode rafale, qui dans la plupart des smartphones S’active lorsque vous maintenez le déclencheur enfoncé lorsque vous prenez des photos. Qu’est-ce qu’on en retire? Au lieu de prendre une seule photo, nous en prendrons plusieurs à la fois afin que lorsqu’il s’agisse de les revoir tranquillement à la maison, nous puissions choisir celle qui nous convient le mieux. Facile non?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂