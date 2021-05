6 Applications indispensables pour gagner de l’argent en ligne

Il arrive très souvent que l’on ait besoin de liquidités supplémentaires pour régler une facture ou effectuer une transaction. C’est une situation qui arrive à tout le monde, surtout ceux qui vivent dans une ville réputée pour être chère. Heureusement, il existe des applications pour gagner de l’argent en ligne. Cela semble trop beau pour être vrai, et pourtant ça existe. Découvrez sans plus tarder les 6 meilleures applications lucratives en ligne.

Money App

Money App est une application en ligne qui vous paie après que vous ayez exécuté des tâches spécifiques. Il s’agit en général de la lecture des jeux, des achats mystères, des essais gratuits, de l’offre d’opinion ou encore de la vérification des affichages en magasin.

Elle est disponible aussi bien sur iOS que sur android. Pour vous lancer, il suffira d’ouvrir votre compte et commencer à accomplir les tâches. Vous obtiendrez des bonus et récompenses que vous pourrez échanger contre de l’argent réel. La beauté de cette application réside également dans le fait que vous pouvez être payé (via PayPal) deux à trois jours (ouvrables) après votre demande. Pourtant, dans les applications de ce genre, les paies se font en général une fois par mois.

Swagbucks

Swagbucks est une application pour se faire de l’argent qui permet d’accumuler des points au fur et à mesure que vous répondrez aux sondages via des jeux, des achats en ligne ou de la lecture de vidéos. Il faut tout de même savoir que vous ne pourrez faire des missions qu’en fonction de votre localisation géographique. Les points gagnés peuvent être échangés contre des cartes-cadeaux ou alors des remises en argent via Paypal.

Les applications de casino en ligne

N’est-ce pas formidable de joindre l’utile à l’agréable ? De pouvoir jouer en gagnant de l’argent ? C’est la possibilité que vous offrent les casinos en ligne à travers leurs applications mobiles. Il est vrai que tous les casinos virtuels n’en sont pas dotés, mais les meilleurs casinos en ligne payants au Canada trouvés à https://realcasinoscanada.com/fr/casino-en-ligne-payant en ont tous. Les joueurs peuvent y retrouver tous leurs jeux habituels et essayer de gagner des gains. Certains sites récompensent les joueurs qui recommandent avec succès leurs plateformes à d’autres gamers.

Vous pourrez recevoir votre argent par les nombreux modes de paiement habituellement proposés dans les casinos sur ordinateur.

Foap

Foap est une app rémunératrice qui permet aux photographes amateurs et professionnels de gagner de l’argent en vendant des clichés pris sur smartphone. En réalité, c’est une plateforme de crowdsourcing, où les agences et marques de publicité/marketing trouvent et achètent des images. On parle ici de plus de 2,5 millions de clichés disponibles.

Si vous êtes intéressés, il faudra créer votre compte en ligne. Après quoi, vous y téléchargez vos clichés avec des balises claires. Ils seront notés et plus la note est élevée, plus la visibilité du cliché sera élevée et plus grandes seront les chances qu’il soit vendu. Elle est disponible sur iOs et android.

Musely

Musely est une très bonne application en ligne spécialisée dans le marché des produits écologiques et des produits de beauté. Il s’agit également d’une plateforme sociale qui permet aux femmes de recevoir et partager des astuces et conseils pour un mode de vie sain (fitness et soins de la peau). Un grand nombre de produits écologiques, cosmétiques et biologiques y sont vendus.

Pour gagner de l’argent, vous devrez devenir une « muse ». En d’autres termes, il vous faudra créer votre propre boutique pour y revendre les produits proposés sur Musely. Vous obtiendrez une commission de 20% sur chaque vente de produits que vous aurez recommandés. Les paiements (PayPal) se font en moyenne deux fois par mois.

Toluna

Toluna est une application spéciale. Pour quelle raison ? Parce qu’elle vous permet de gagner de l’argent en répondant à des sondages et en créant vos propres enquêtes. Ces dernières peuvent être basées sur différentes thématiques : actualité, meilleurs gadgets technologiques, habitudes cosmétiques et plein d’autres domaines). Tout ce qui peut rapporter des points est prenable.

Elle fonctionne sur iOS et android et effectue les paiements via PayPal.

Conclusion

Comme vous avez pu le constater, il existe un grand nombre de possibilités de se faire de l’argent en ligne. Certes, elles ne feront pas de vous des millionnaires, mais elles vous aideront à arrondir vos fins de mois et avoir de l’argent supplémentaire qui est toujours utile. Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et commencer à être rémunérés.