Crunchyroll C’est la preuve claire de la façon dont l’anime est devenu une niche qui ne cesse de croître. La plateforme, qui se distingue par la transmission exclusive d’anime japonais, compte plus de 25 000 épisodes et 15 000 heures de contenu sous licence officielle.

En outre, Crunchyroll c’est aussi la preuve de l’expansion du cinéma et de la manière différente de faire des films. De son côté, tout comme il y a Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus, ce service à la demande est l’un des plus importants pour sa qualité, son prix et son contenu. Et, pour ceux qui connaissent juste cette plate-forme, de Spoiler nous apportons 6 anime classiques à regarder.

6 anime classiques à regarder sur Crunchyroll:

1. Naruto Shippuden.

C’est la suite de la série Naruto et se concentre sur le désir du protagoniste d’être le meilleur ninja sur terre. Dans cette deuxième édition, tous les personnages de la première partie réapparaissent et se déroule deux ans et demi après la formation de Naruto avec son professeur Jiraiya. Bien sûr, malgré le temps qui s’est écoulé, il ne pourra pas se débarrasser de son principal ennemi, Orochimaru.

Naruto Shippuden. Photo: (IMDB)



2. Saint Seiya: Saga d’Hadès.

Le Mur des Lamentations a obligé 12 Chevaliers d’Or à sacrifier leur vie pour le détruire. Et, pour cela, les Chevaliers de Bronze sont entrés sur les Champs Elysées, mais avant d’affronter Hadès, ils devront affronter Hypnos et Thanathos.

Saint Seiya: Saga d’Hadès. Photo: (IMDB)



3. Yu – Gi – Oh.

Yugi Muto est un jeune duelliste qui a en sa possession le puzzle du millénaire, qui fait partie des sept objets anciens et était un cadeau de son grand-père, qui l’a trouvé lors d’une de ses expéditions archéologiques. Au bout de huit ans, il parvient à terminer le puzzle sans savoir qu’un souhait peut changer sa vie.







4. Une seule pièce.

Singe. D Luffy veut devenir le roi de tous les pirates sans que personne ne se mette en travers de son chemin. C’est un capitaine qui n’abandonnera jamais, du moins pas tant qu’il n’aura pas obtenu le plus grand trésor du monde: le légendaire One Piece.

Une pièce. Photo: (IMDB)



5. Eau de Javel.

A 15 ans, Ichigo Kurosaki a une capacité étrange et inattendue: parler avec des fantômes, mais il ne sait pas exactement comment fonctionne son pouvoir. Mais un jour, un Shinigami (Dieu de la Mort) entre dans sa chambre pour expliquer ce qu’est son travail, ce qui lui amènera différentes batailles.

Eau de Javel. Photo: (IMDB)



6. Death Note.

Un jour d’école ennuyeux, Yagami Light trouve un cahier noir dans sa cour d’école appelé Death Note. Par les instructions qui se trouvent à l’intérieur du livre, la personne dont le nom est écrit sur ses pages mourra. Bien que le protagoniste ne croit pas au principe, il découvre plus tard que cela fonctionne et c’est ainsi qu’il commence à nettoyer le monde des criminels. Se pourrait-il qu’ils lui reprochent d’être un meurtrier?