6 anime à regarder sur Crunchyroll

Au fil des années, l’industrie cinématographique se développe et, la preuve maximale est de savoir comment, petit à petit, ils découvrent différentes façons de faire des films. Tel est le cas de l’anime, une niche qui ne cesse de croître et la preuve claire en est l’existence de Crunchyroll.

Crunchyroll est en charge de transmettre l’anime. Photo: (IMDB)



Tout comme il y a Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus, des plateformes pour regarder des films ou des séries, Crunchyroll est devenue la seule page qui ne diffuse que des animes. Cependant, il y a six anime qui se démarquent parmi tous ceux qui sont disponibles et, de Spoiler, nous vous les présentons.

6 anime du moment à regarder sur Crunchyroll:

1. One Punch Man:

C’est une série de deux saisons avec une histoire centrée sur Saitama, un super-héros chauve extrêmement fort qui est submergé parce qu’il n’a pas de véritable défi. Les trois années d’entraînement semblent ne lui avoir été d’aucune utilité, mais y aura-t-il quelqu’un à son niveau parmi tous les héros du monde?







2. My Hero Academia:

C’est une série qui se compose de quatre saisons, mais qui fera la première de son cinquième épisode le 27 mars. Il raconte l’histoire d’un monde dans lequel la plupart de la population est née avec un cadeau, une capacité inégalée et, par conséquent, tout comme les héros n’ont pas tardé à apparaître, il y avait aussi des méchants.







En peu de temps, les héros sont devenus l’objet du gouvernement en plus de devenir la grande admiration de beaucoup. En fait, le rêve de chaque enfant est d’être un grand héros.

3. Shingeki no Kyojin:

Aussi connu sous le nom Attaquer les titans, est une série de mangas japonais écrite et illustrée par Haijme Isayama et se compose de quatre saisons, qui sont toujours dans l’air. L’histoire se déroule dans un monde surréaliste qui est au bord de l’extinction humaine à cause des titans qui dévorent les gens et, une concentration de survivants est protégée par trois murs qui empêchent le passage des monstres. Vont-ils réussir?

Shingeki no Kyojin est également disponible sur Crunchyroll. Photo: (IMDB)



4. Jujutsu Kaisen:

C’est l’une des dernières séries de la nouvelle saison de Crunchyroll. Sorti le 2 octobre de l’année dernière, c’est un exemple clair de la façon dont les sentiments négatifs des humains peuvent devenir des malédictions qui nous hantent dans la vie quotidienne. Bien sûr, dans cet anime, les malédictions peuvent conduire les gens à souffrir de terribles malheurs, y compris la mort.







5. Tensei Shitara Slime Datta Ken:

Cet anime, également connu sous le nom de TenSura a lancé sa deuxième saison il y a quelques jours à peine et raconte l’histoire de Mikami Satoru, un adulte de 37 ans avec deux problèmes: il n’a jamais eu de petite amie et finit par être mortellement blessé après avoir rencontré un collègue dans la rue. Et, sa réincarnation dans un autre monde en tant que Slime pourrait se transformer en honte ou en bénédiction.







6. Mushoku Tensei:

Un otaku de 34 ans est expulsé de chez lui et, sans attrait et sans argent, découvre que sa vie s’est transformée en enfer. Mais, lorsqu’il est sur le point d’abandonner, il a la possibilité de se réincarner dans un monde d’épées et de magie où il entamera un voyage de redémarrage à la vie.

Mushoku Tensei. Photo: (IMDB)



L’anime est un média en expansion rapide au Japon et, à son tour, est un produit de divertissement de divertissement commercial et culturel. Il s’adresse potentiellement à tous les publics: enfants, adolescents et adultes. De plus, bien sûr, il rejoint également les grandes industries qui, avec leurs animations, promeuvent le tourisme dans leur pays.