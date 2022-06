6 aliments santé sous-estimés à inclure dans votre alimentation

Les superaliments : ils ont le vent en poupe et sont donc chers et rapidement en rupture de stock. Mais ces aliments spéciaux en valent-ils vraiment la peine ? Heureusement, il existe d’autres aliments qui en offrent autant, mais qui sont souvent négligés.

Photo : Shannon Nickerson/Unsplash

Poivrons rouges

Les poivrons, ou capsicum comme certains les appellent, ne sont pas nouveaux pour nous. C’est une bonne source de vitamines, comme la vitamine C, et contient plus que de nombreux fruits qui sont commercialisés comme étant riches en cette vitamine. La vitamine C aide à la production de collagène dans notre corps, gardant votre peau et vos os jeunes.

des œufs

Beaucoup de gens mangent des œufs quotidiennement, et il y a un débat en cours sur leur effet sur notre cholestérol. Mais les œufs sont une riche source de protéines, ainsi que d’autres ingrédients bénéfiques comme la choline, qui aide à différentes fonctions cérébrales.

Algue

Les algues sont depuis longtemps un aliment de base au Japon. Les algues contiennent de l’iode, qui est essentiel à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Il existe de nombreux types d’algues que vous pouvez explorer et découvrir celle qui correspond le mieux à votre régime alimentaire !

Photo : Ashleigh Shea/Unsplash

champignons

Alors que les Américains utilisent généralement les champignons pour garnir leurs assiettes, les Chinois les considèrent comme une partie importante de leur repas depuis des siècles, car ils leur attribuent de nombreux pouvoirs médicinaux. Les scientifiques ont découvert que les champignons sont liés à des composés qui renforcent notre immunité.

Cacahuètes

Les cacahuètes sont une bonne source de folate, ce qui facilite le fonctionnement du cerveau. C’est aussi une bonne source de vitamine E. Ce qui est génial avec les cacahuètes, c’est que vous pouvez les servir de plusieurs façons, crues, rôties et bien sûr, au beurre de cacahuète !

Gingembre

Dans toute l’Asie, le gingembre est utilisé depuis longtemps pour traiter plusieurs aliments. La racine contient du Gingérol, qui favorise la diffusion des antioxydants et est anti-inflammatoire. Le thé aromatisé au gingembre est également efficace contre les problèmes dentaires comme les parodontistes et la gingivite.