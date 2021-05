6 acteurs qui ont échoué comme essayer d’être James Bond

Le sorceleur est l’une des meilleures séries fantastiques de Netflix, mais pour ajouter à son intrigue, il y a aussi Henrry Cavill. L’acteur britannique incarne le personnage principal, Geralt de Ribia, et est le complément parfait pour que ce drame ait atteint son point culminant de succès.







En fait, pour Henry Cavill, le rôle du sorcier le plus célèbre a été celui qui l’a fait sauter à la renommée internationale au point qu’il est aujourd’hui dans le meilleur moment de sa carrière. Malgré un programme d’études approfondi, l’artiste s’est fait un nom dans le monde entier après avoir traversé Le sorceleur.

Cependant, il y a une occasion où Cavill a essayé de jouer un rôle, mais a échoué. Il s’agit du personnage de James Bond. La rumeur selon laquelle il allait être celui qui jouerait l’agent 007 était légitime à un moment donné, mais il a ensuite perdu contre Daniel Craig et, plus d’une fois, il a assuré que « ce serait un rôle amusant». Mais, de toute façon, il n’était pas le seul acteur à avoir essayé de dépeindre Bond et à échouer.

5 acteurs qui voulaient être James Bond, mais qui ont échoué:

1. Hugh Jackman:

L’acteur de Carcajou il était un grand favori critique pour jouer James Bond dans les années 2000. Mais même ainsi, c’est lui-même qui a refusé le rôle et, dans une interview avec Variety, a déclaré: «J’étais sur le point de faire X-Men 2 et mon agent m’a demandé si j’étais intéressé à faire Bond, mais je craignais qu’entre Bond et X-Men je n’ai jamais le temps de faire des choses différentes.«

2. Jude Law:

Comme Jackman, le célèbre Sherlock Holmes était l’un des grands candidats pour être Bond dans les années 2000, mais il ne se sentait pas à l’aise et l’a rejeté. « Pour être honnête, je ne sais pas si c’est pour moi», A-t-il poursuivi.

3. Tom Hiddleston:

Il y a eu de nombreuses fois où l’acteur de Loki a exprimé son désir de jouer à Bond. En fait, en 2016, les rumeurs sur un éventuel rapprochement avec le rôle étaient très fortes, mais le producteur de l’agent a ensuite assuré que Hiddleston n’était pas assez fort pour ce défi.

4. Idris Elba:

De nombreux fans ont applaudi pour la participation d’Elba en tant que Bond, mais l’acteur a refusé, en disant: « Je le ferais, mais je ne veux pas être appelé le premier James Bond noir. Sean Connery n’était pas le Scottish Bond et Daniel Craig n’était pas le Bond aux yeux bleus».

5. Damian Lewis:

Depuis l’époque de la patrie, Lewis était considéré comme un favori, surtout en 2015, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Et, en 2017, l’acteur a déclaré: «Quand ils prendront une décision sur Bond, je serai mort pour qu’ils n’aient plus à s’inquiéter».