540 litres de capacité et près de 600 euros

Le nouveau réfrigérateur intelligent de Xiaomi a un prix de 535 euros à changer et une capacité de 540 litres.

Un nouveau produit vient d’être ajouté au catalogue Xiaomi. Et cette fois ce n’est pas un téléphone portable, une smartwatch ou une télévision: c’est le réfrigérateur intelligent le plus avancé jamais créé par l’entreprise à ce jour.

Son nom est MIJIA Smart Refrigerator, et comme son nom l’indique, il a été lancé sous la marque MIJIA dédiée au développement et à la production d’appareils pour la maison connectée.

Le réfrigérateur a un Capacité de 540 litres, et en tant que tel, c’est le plus grand que la société ait lancé à ce jour. C’est aussi le plus cher, au prix de 642 dollars ou 635 euros selon le taux de change actuel. Pourtant, il est loin derrière dans le prix de certains des modèles les plus populaires des grands fabricants d’appareils électroménagers.

Il s’agit du nouveau réfrigérateur intelligent Xiaomi d’une capacité de 540 litres

À partir du 1er décembre, les résidents chinois pourront acheter le nouveau réfrigérateur intelligent haut de gamme de Xiaomi.

Jusqu’à présent, la société proposait uniquement des modèles de 160, 170 et 450 litres, ce modèle se classe donc comme le réfrigérateur de plus grande capacité jamais créé jusqu’à présent par Xiaomi.

Comptez avec un format de porte double, avec des étagères réglables et une zone de congélation de 189 litres pour conserver les aliments plus longtemps.

Bien sûr, c’est un appareil intelligent connecté sous l’égide de l’écosystème Mijia, pour qu’il soit possible contrôler la température et d’autres paramètres du réfrigérateur via le mobile. De plus, il intègre un petit écran dans l’une des portes à partir de laquelle modifier certains aspects du fonctionnement de l’appareil.

