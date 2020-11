53% de réduction sur le télescope 114AZ compatible avec les téléphones intelligents de Celestron, maintenant seulement 85 € pour le Black Friday

Le télescope réflecteur 114AZ de Celestron, prêt pour smartphone, est actuellement en vente chez Kohl’s au prix de 99,99 €, ce qui représente une grosse remise par rapport au prix habituel de 179,99 €. Ce qui rend l’offre encore meilleure, c’est que vous pouvez utiliser le code de paiement MERCI pour un rabais supplémentaire de 15% portant le prix total à seulement 84,99 €. Comme cela dépasse 75 €, vous bénéficiez également de la livraison gratuite de Kohl’s dans le cadre de l’offre.

Le Celeston 114AZ est un télescope à réflecteur newtonien de 114 mm qui convient aux débutants. Il est livré avec un chercheur StarPointer Red Dot pour l’alignement manuel et pour vous aider à localiser les cibles du ciel nocturne, tandis qu’un adaptateur pour smartphone inclus vous permet d’utiliser votre smartphone pour prendre facilement des photos.

Il est également livré avec deux oculaires. L’oculaire de 20 mm convient aux cibles du système solaire telles que la lune, tandis que l’oculaire de 4 mm offre un grossissement jusqu’à 150x pour les objets de l’espace lointain comme les galaxies et les nébuleuses. Il y a aussi un objectif Barlow 3x dans le prix qui peut augmenter encore plus le grossissement des deux oculaires.

Le télescope Celestron 114AZ-SR est compact, léger et facile à installer, ce qui le rend idéal pour les enfants plus âgés, les débutants et les astronomes amateurs en déplacement. Même à son plein prix, il s’agit d’un instrument peu coûteux mais ses prouesses optiques sont encore suffisamment puissantes pour en faire un premier télescope intéressant. À ce prix réduit, c’est une véritable aubaine et fera un excellent cadeau pour tous ceux qui cherchent à se lancer dans l’astronomie.

À cette fin, il est également livré avec un téléchargement gratuit du logiciel Starry Night pour Mac, PC ou smartphone. Ce logiciel est fourni gratuitement avec le Celestron 114AZ-SR, mais coûte 49,95 € à acheter chez Starry Night. Il fournit les positions précises de plus de 36 000 cibles pour vous aider dans vos aventures d’observation du ciel.

