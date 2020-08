5200 cas en Corée du Sud: la secte Superspreader arrêtée

Une secte chrétienne en Corée du Sud utilise des réunions illégales pour faire monter en flèche le nombre d’infections corona à l’échelle nationale. Le chef du groupe est arrêté. Il aurait également détourné plusieurs millions de dollars en argent de l’église.

Le chef de la secte chrétienne Shincheonji en Corée du Sud a été arrêté pour avoir entravé l’action du gouvernement contre la propagation du virus corona. L’organisation était au centre de l’épidémie de virus dans le pays depuis des semaines en raison d’infections massives parmi ses adeptes. Le tribunal du district de Suwon a émis un mandat d’arrêt contre le fondateur de 88 ans, Lee Man Hee, rapporte le diffuseur sud-coréen et l’agence de presse nationale Yonhap.

Le procureur a accusé Lee d’avoir fourni aux autorités de quarantaine de fausses informations sur le nombre de membres et leurs points de rencontre. En outre, il aurait détourné 5,6 milliards de wons (quatre millions d’euros) des fonds de l’Église et organisé des services non autorisés. En raison de sa position au sein de la secte, il ne peut être exclu qu’il puisse faire d’autres tentatives pour détruire des preuves, a déclaré le juge.

L’église Shincheonji de Jésus aurait souligné que le mandat n’était pas encore un verdict de culpabilité. Elle ferait n’importe quoi pour révéler la vérité sur l’éventuel procès contre Lee. En Corée du Sud, 14 336 cas d’infection ont été signalés depuis la première infection documentée par Sars-CoV-2 de janvier à vendredi cette semaine. Les adeptes de Shincheonji (“New Heaven, New Earth”) représentaient plus de 5200 d’entre eux.

La majorité des cas étaient concentrés dans la ville du sud-est de Daegu, où l’église, qui a également des liens avec la Chine, est bien représentée. L’organisation a nié les accusations portées contre elle et Lee. La Corée du Sud avait largement contrôlé l’épidémie de mars. Tel que rapporté par les autorités sanitaires, 31 nouvelles infections ont été confirmées la veille.