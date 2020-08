51? Vraiment maintenant?: Jennifer Lopez ne porte pas de maquillage

D’accord, quand Jennifer Lopez monte sur scène, elle est bien sûr parfaitement maquillée et stylée. Mais la reine de la pop latino sait ravir ses fans même sans glamour et sans trop d’histoires. Avec un selfie du matin, elle suscite désormais un véritable enthousiasme.

Avec des chansons comme “Let’s Get Loud”, “Jenny From The Block” ou “On The Floor”, Jennifer Lopez est devenue la reine de la pop latino au cours des 20 dernières années. Et aussi dans divers films, dont le thriller érotique “Hustlers”, la New-Yorkaise aux racines portoricaines nous montre depuis longtemps ce qu’elle a.

Mais comme le dit le proverbe: le temps ne s’arrête à personne. Et donc J.Lo a célébré son incroyable 51e anniversaire il y a un peu plus d’une semaine, le 24 juillet.

Vraiment maintenant? 51? Quiconque regarde les vidéos et les films hollywoodiens avec Lopez peut à peine y croire. Mais bien sûr, la pop star est toujours parfaitement maquillée et stylée pour des performances de ce genre.

“Visage du matin”

Maintenant, cependant, Lopez a publié une photo d’elle-même sur sa page Instagram, dans laquelle elle peut être vue aussi naturellement que Dieu l’a créée. Elle porte un peignoir, ses cheveux sont légèrement ébouriffés et son visage n’a pas vu de maquillage, de blush ou de rouge à lèvres jusque-là. Enfin, l’instantané a probablement été pris peu de temps après le lever.

“Bonjour à tous!”, Écrit le chanteur en conséquence. Elle a également ajouté le hashtag “Morning Face”. Il est tellement naturellement beau que de nombreux commentaires expriment autant d’admiration que d’envie. Beaucoup souhaiteraient également faire une si belle apparition le matin.

J.Lo ne doit-elle son charisme à 51 ans qu’à ses gènes? Ou est-ce que son bonheur d’amour tardif contribue également à cela? Après tout, elle semble être satisfaite du joueur de baseball Alex Rodríguez depuis plus de trois ans maintenant. Les deux sont déjà engagés. Seul le mariage devra attendre un peu plus longtemps. En raison de la crise de Corona, Lopez et Rodríguez ont suspendu leur cérémonie de mariage prévue pour le moment.