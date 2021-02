508 PSE. Prix ​​de la Peugeot de série la plus puissante jamais conçue

Révélé il y a cinq mois après une longue période de gestation, le 508 PSE (ou 508 Peugeot Sport Engineered en son nom complet) est sur le point d’atteindre le marché national.

Premier produit de la nouvelle division performance de Peugeot, la 508 PSE peut désormais être commandée au France, la livraison des premières unités étant prévue en mai.

En ce qui concerne les prix, dans la variante berline la 508 PSE est disponible à partir de 68 855 euros tandis que la version fourgon coûte de 70 355 euros.

Les 508 numéros PSE

Comme vous le savez, la 508 PSE n’a ni un ni deux, mais trois moteurs: un moteur à combustion interne, à quatre cylindres et 1,6 l de capacité, turbo; et deux moteurs électriques, un monté à l’avant (dans la boîte automatique à huit rapports ou e-EAT8) et un à l’arrière.

Le moteur thermique délivre 200 ch et les moteurs électriques délivrent 110 ch (81 kW) respectivement pour le moteur avant et 113 ch (83 kW) pour le moteur arrière.

Le résultat final est une puissance maximale combinée de 360 ​​ch et un couple de 520 Nm, des chiffres qui vous permettent d’atteindre 100 km / h en 5,2 secondes et 250 km / h de vitesse maximale (limitée électroniquement) – jamais une Peugeot de route n’a été aussi puissant que le 508 PSE.

Quant à la batterie, elle compte avec 11,8 kWh et permet une autonomie en mode 100% électrique de 46 km (cycle WLTP). La recharge peut être effectuée en moins de 7 heures dans une prise domestique; en 4 heures sur une prise 16 A (ampères) et en moins de 2 heures sur une Boîte murale sur 32 A.

Plus «musclé»

Avec un look plus sportif, grâce à la hauteur du sol plus basse et aux chenilles élargies de 24 mm à l’avant et 12 mm à l’arrière, ainsi que des pare-chocs et calandre spécifiques, la 508 PSE présente quelques différences supplémentaires par rapport à ses «frères» .

Nous parlons bien sûr des améliorations apportées au système de freinage qui dispose désormais de disques de 380 mm de diamètre et d’étriers fixes à quatre pistons à l’avant. Pour « cacher » ces disques viennent des roues spécifiques de 20 « avec des pneus Michelin Pilot Sport 4S.