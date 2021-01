500000 arrestations liées aux mauvaises herbes sont expulsées dans l’Illinois

C’est un grand pas pour l’État.

La réforme de la marijuana continue de progresser. Le soir du Nouvel An, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a annoncé que près d’un demi-million de dossiers d’arrestation de cannabis non criminels devaient être immédiatement effacés. De plus, des milliers de condamnations pour cannabis de faible niveau ont également été graciées. Cette décision remplit un délai fixé par la réglementation et la loi fiscale de l’Illinois sur le cannabis, signée en 2019. «Dans tout l’État, les habitants de l’Illinois détiennent des centaines de milliers de dossiers de bas niveau liés au cannabis, un fardeau supporté de manière disproportionnée par les communautés de couleur», a déclaré Pritzker dans un communiqué. «Nous ne pourrons jamais remédier complètement à la profondeur de ces dommages. Mais nous pouvons gouverner avec le courage d’admettre les erreurs de notre passé – et la décence pour tracer une meilleure voie. » La réglementation et la Loi de l’impôt sur le cannabis exigeaient que «47 000 dossiers d’arrestation liés au cannabis entre 2013 et 2019 soient effacés d’ici le 1er janvier 2021». Bien que l’État ait satisfait à sa norme, il reste encore plusieurs comtés qui doivent également travailler pour atteindre leur quota de renversement des dossiers de cannabis. «Alors que nous approchons de la fin de la première année de la nouvelle industrie légale du cannabis dans l’Illinois, je suis encouragé par les progrès que nous avons réalisés pour réparer les torts causés par l’échec de la guerre contre la drogue», Toi Hutchinson, conseiller principal du gouverneur pour le cannabis contrôle, écrit dans une déclaration. «Nous sommes dans un an dans ce qui sera un effort continu pour corriger les méfaits historiques. L’administration reste déterminée à travailler avec les législateurs pour relever tous les défis en matière d’équité et pour bâtir une industrie qui réinvestit dans les communautés de notre État. La NBA a également récemment mis fin à sa politique de dépistage de la marijuana.

