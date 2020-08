5000 Nissan Leaf ont déjà été vendues au Portugal

LES Feuille de Nissan est à féliciter d’avoir atteint la barre des 5000 unités vendues au France – c’est la première voiture électrique à atteindre cet objectif dans notre pays.

C’est un autre jalon à ajouter aux multiples qu’il a déjà accumulés tout au long de sa carrière commencée en 2010, qui se poursuit avec la deuxième génération actuelle (lancée en 2017) qui a réussi l’exploit d’être l’électrique la plus vendue au France en 2019.

La livraison de l’unité numéro 5000 a eu lieu lors de la première drive-in 100% électrique au France organisé par Nissan, qui s’est déroulé le week-end dernier à l’occasion de la finale de l’UEFA Champions League.

La Nissan Leaf 5000 a été livrée à la cliente Catarina Canteiro, qui a justifié le choix de l’électrique japonaise:

«Chaque jour, je parcours environ 140 km entre le trajet domicile-travail. Le besoin d’un changement de voiture était imminent, mais maintenant je voulais opter pour une solution économique, durable, confortable et sûre qui assurerait à la fois de l’espace dans l’habitacle et le coffre à bagages.

Il est curieux de voir comment les 5000 unités vendues au France sont réparties sur les deux générations, où l’on peut trouver un parallèle dans l’évolution du marché de la voiture électrique.

La première génération, vendue entre 2010 et 2017, a vendu environ 1000 unités ici. La deuxième génération, lancée en 2017, en seulement trois ans de carrière, s’est vendue presque 4 fois plus.

Dans la même période où elle a vendu 5000 unités au France, la Nissan Leaf a déjà franchi la barre des 500 mille unités vendues sur la planète.

“10 ans après son lancement, la Nissan LEAF continue de recueillir les préférences des consommateurs nationaux dans le segment des voitures électriques. C’est pourquoi nous sommes très fiers d’être ici aujourd’hui pour célébrer le fait que nos clients ont fabriqué la Nissan LEAF. le premier à atteindre les 5000 unités vendues au France (…)

Ensemble, nous avons réussi à économiser plus d’un demi-million de tonnes de CO2 par an au France. Alors, quand nous félicitons et remercions nos 5000 clients, c’est à tous nos clients LEAF et e-NV200 que nous le faisons aussi! “