50 (ou deux baleines se rencontrent sur la plage), l'(in)visibilité d’une jeunesse opprimée

Ce 8 septembre, le premier long métrage de Jorge Cuchí arrive dans les salles, un film qui a remporté le Festival international du film de Morelia et ses protagonistes ont été récompensés pour la meilleure performance.

50 (ou deux baleines se rencontrent sur la plage), premier film de Jorge Cuchí (Photo : Pimienta Films)

J’appartiens à une génération qui a grandi avec des discours d’adultes selon lesquels les jeunes étaient l’avenir du monde, ou du moins du pays. Les coups de gueule visaient à préciser que l’éducation scolaire allait être la solution à tous les maux. Les politiciens ont été principalement, comme toujours, les promoteurs de cette idée qui à ce jour perdure sans donner de résultats. Les problèmes persistent. Et pas seulement cela, mais ils s’aggravent.

Contrairement à cette jeunesse dépositaire de l’espoir, l’actuelle porte sur ses épaules une dalle de désenchantement et de prédiction de débâcle. Ces jeunes qui étaient l’illusion d’une planète meilleure, nous sommes maintenant les adultes qui ne pouvaient pas avec ce pronostic encourageant qui nous était imposé. Pour secouer ce joug, peut-être inconsciemment, on s’en prend à ceux qui sont venus et qui viennent après. Nous appartenons à cet âge adulte qui opprime et ne montre pas son visage dans le premier long métrage de Jorge Cuchí.

A través del uso de pantalla dividida, el director nos enseña el encierro emocional que padecen Elisa (Karla Coronado) y Félix (José Antonio Toledano) en sus hogares, dos jóvenes que únicamente son visibles en sus respectivos entornos para generar conflictos haciéndolos sentir responsables de les mêmes. De même, ils souffrent dans d’autres espaces intérieurs de leur vie quotidienne, comme l’école, où avant de les écouter, les juger et les traiter comme des criminels est une priorité ; Elisa est obligée de donner un échantillon d’urine pour un contrôle antidopage au lieu de lui demander si quelque chose ne va pas chez elle.

Ce sont des maux de tête pour les adultes, ou une gêne. C’est comme ça qu’ils les traitent, c’est comme ça qu’ils les font se sentir. Les enseignants n’ont pas la possibilité de choisir leurs élèves et les parents se résignent à ne pas avoir d’autre choix avec eux. Comme si cela ne suffisait pas, le monde lui-même les limite et réduit les espaces pour qu’ils puissent au moins respirer ; Cuchí le transmet avec l’écran partagé, les salles de classe, l’isolement dans leurs chambres, les couloirs étroits du bâtiment, les transports publics.

Le seul moyen de sortir de cet environnement étouffant pour lequel ils sont invisibles est de jouer à des défis viraux. Elisa parvient à rattraper Félix pour réaliser une série de 50 jeux qui vont de moins en plus dans leur niveau de danger, le suicide étant le dernier grand défi. En les faisant, ils tombent amoureux l’un de l’autre. Être ensemble, tout est différent pour chacun. Ils s’excitent, ils sourient. Ils vivent. Leurs cœurs battent fort en étant unis, même dans des situations qui testent le remords, la conscience. Mais malgré cela, rien ne les fera changer d’avis : ils sont sûrs de relever tous les défis. Ils sont convaincus de se suicider. Cette sécurité n’est pas négociée.

Il y a un plan dans lequel Cuchí révèle que la maison d’Elisa est située entre les rues de Ciencia et Progreso. Cela se découvre alors qu’elle se promène dehors, en toute liberté. Mais, quel chemin choisir sur ce trottoir pour continuer le voyage ? La science est l’explicable, mais c’est une fille qui voyage dans l’inexplicable. Le progrès, quant à lui, n’est pas une option pour une jeunesse forcée de chercher la confirmation de sa propre existence dans des défis viraux et pour laquelle il semble n’y avoir aucun avenir.

Ce progrès n’est pas non plus pour la mère d’Elisa, une femme qui, sans le savoir, représente bon nombre des blessures qui lacèrent des milliers de femmes dans notre pays et finira par en souffrir deux autres que la science ne peut pas et ne peut pas expliquer. Parmi ces rues vit non seulement le malheur d’Elisa, mais aussi celui de sa mère, un être appartenant à la génération qui allait changer le monde.

L’école n’est pas la seule chose qui forge plus et mieux les jeunes en formation. Cette responsabilité concerne d’autres facteurs qui d’abord, avant toute autre chose, doivent apprendre à regarder la jeunesse non pas comme s’il s’agissait d’une tumeur. probablement à cause de ça Jorge Cuchí place la caméra directement sur une veine coupée pour que le sang nous incite avec véhémence à l’observer et comprendre que le choc générationnel marqué par l’âge adulte a préféré rendre invisible au lieu d’affronter le reflet de ses échecs comme la jeune société qui a précédé Elisa et Félix.

