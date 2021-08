50 meilleurs mèmes drôles de chien pour la journée nationale du chien

MERCATOXL MercartoXL Corbeille et panier pour chienncanapé-lit mousse de matelas orthopédique chiens chats 75x50x25cm conscients

Ce lit orthopédique rectangulaire en mousse à mémoire (mousse viscoélastique) & egrave; Il dispose d'un rebord haut confortable et donne à votre chien le meilleur confort, assurant un rajeunissement et de repos rafraîchissant. L'efficacité des matelas orthopédiques mémoire mousse viscoélastique, gi & agrave; longtemps utilisé en médecine humaine, et egrave; maintenant plus & ugrave; que prouvé. Ce matériel de haute technologie spéciale adapte parfaitement à la forme et la température du corps, de support et donnant des secours aux articulations, la colonne vertébrale et de donner au chien un endroit calme et un sommeil réparateur. Une fois que le chien & EGRAVE; levé par le matelas, la mousse de mémoire (mousse viscoélastique) reprend sa forme d'origine. De plus, une autre couche de mousse empêche les escarres. La couverture du lit et egrave; amovible et lavable à 30 ° et, C, assurant ainsi une hygiène parfaite. La peluche oreiller, fixé avec les bandes velcro sur la surface du