50% de l’humanité souffrira de myopie en 2050 à cause de ce problème inévitable, selon l’OMS

Nos yeux souffrent chaque jour davantage en raison de la grande exposition aux écrans.

En 2050, la grande majorité sera myope et c’est la raison pour laquelle

Nos yeux souffrent à cause de la technologie. Maintenant, une étude dit que La moitié de la population souffrira de myopie d’ici 2050 à cause des écrans. Chose qui a déjà alarmé l’OMS. En fait, on essaie toujours de lutter contre ce type de problème, par exemple en appliquant un filtre de lumière bleue sur le mobile pour que cet effet nous affecte le moins possible. Car même si on a un mobile avec un grand écran ou un petit mobile, l’effet reste malheureusement le même. Par conséquent, ils travaillent déjà sur des moyens de préserver nos yeux.

Mais qu’est-ce qui est responsable de ce phénomène ? Les écrans, bien sûr, mais il est important de savoir quelles sont les vraies raisons derrière ce problème de plus en plus courant.

Syndrome de l’œil sec et écrans

On imagine tous des informaticiens avec des lunettes. Ce n’est pas quelque chose d’étrange, que ce soient eux qui passent le plus de temps devant les écrans. En effet, les anciens écrans (tube ou même luminophore vert ou orange) étaient encore plus nocifs pour les yeux, car ils ils ont émis un rayonnement constant à la même Maintenant, les choses ont remarquablement changé, mais nous continuons d’avoir des problèmes oculaires dus à abus d’écran. Selon la CBC, l’OMS a averti que 50% de la population souffrira de myopie.

Il y a une augmentation exponentielle du temps d’écran depuis le début de la pandémie – Dr Rana Taji Toronto Medical Eye Associates.

Ce temps a changé la structure de notre globe oculaire atrophier les glandes qui le maintiennent humide. Donnant naissance à ce qu’on appelle le syndrome de l’oeil sec. C’est parce que quand nous passons de nombreuses heures devant les écrans nous arrêtons de cligner des yeux, ce qui nous fait que les glandes chargées d’humidifier notre globe oculaire ne sont pas utilisées et finissent par s’atrophier. Maintenant que nous passons beaucoup de temps à utiliser des écrans, cela a augmenté, nous avons donc lentement de plus en plus de problèmes de myopie.

Dans la myopie, notre globe oculaire s’allonge devant et derrière, ce qui le rend est incapable de capter la lumière avec qualité. En ne captant pas la lumière, on voit plus flou. c’est arrivé depuis toujours. En fait, c’est tout à fait normal pour les personnes qui n’ont pas touché un écran de près dans leur vie avoir la myopie même dès la naissance. Cependant, le problème est que l’utilisation d’écrans augmente considérablement ce problème. Il est important que si nos yeux sont secs prenons une pause bien méritée pour l’hydrater.

Bref:

Nos yeux souffrent d’une sécheresse importante car nous clignons moins lorsque nous sommes devant des écrans.

Cela le dessèche et les glandes qui le maintiennent humide s’atrophient.

Par conséquent, il est nécessaire de faire de longues pauses si nos yeux sont secs.

Cette raison pourrait entraîner D’ici 2050, 50% de la population mondiale ont des problèmes de myopie.

En outre, il est également généralement recommandé que les enfants de moins de 1 an soient loin des écrans puisqu’il s’agit d’un moment où la croissance des yeux fonctionne de manière très importante. Il faut donc absolument éviter les écrans qui peuvent l’atrophier ou ralentir sa croissance.

