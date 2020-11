50 cents continuent à arriver à TI sur les commentaires de King Von

TI a notoirement pesé sur le meurtre de King Von, sautant sur Instagram en disant aux rappeurs d’éviter de descendre à Atlanta pour régler leur bœuf, comme cela semble être ce qui s’est passé entre King Von et Quando Rondo.

Le retour à ses paroles a été rapide, avec des gens comme Waka Flocka, Freddie Gibbs, 600 Breezy et des membres de la famille de Von disant à Tip de se taire et de supprimer.

50 Cent était parmi ceux qui ont dit à TI de se retirer, et il a expliqué pourquoi sur The Breakfast Club.

« Il vient de faire une erreur », a déclaré 50 à propos de Tip. « Il n’y a rien de mal dans la déclaration qu’il a faite à propos d’Atlanta d’être positive, de produire et de soutenir les autres, mais dans le climat où les choses se passent, ils ont juste perdu un être cher. Ils ne se soucient pas de rien de ce que vous êtes. en parlant. Quand vous dites «n’apportez pas votre bœuf à Atlanta», c’est comme si vous ne planifiez généralement pas où cela va se passer. Vous vous heurtez et les choses deviennent incontrôlables. C’est ce dont vous avez été témoin Cela allait juste plus loin qu’ils ne l’avaient prévu. Ce serait un tout autre scénario s’il survivait à cette situation. Cela aurait probablement été une forte concentration sur son travail, avec des gens qui regardaient pour voir la suite. «