50 Cent, Yo Gotti, Gucci Mane, Lil Baby et plus montrent des cadeaux de Noël

C’est la saison des dons.

Le jour de Noël est un moment de fête et de don. Bien sûr, la pandémie et la spirale économique ont forcé de nombreux Américains à revoir à la baisse leurs plans. Mais on ne peut pas en dire autant des célébrités du monde. La vie somptueuse des rappeurs, des acteurs et des chanteurs a été soulignée par des cadeaux et des gestes de Noël extravagants. Par exemple, Quavo a béni Saweetie avec une toute nouvelle Bentley Continental, d’une valeur d’environ 300 000 €. Heureusement, Saweetie a retourné le prix énorme de l’autocollant avec l’un des siens. Les voitures étaient un cadeau populaire cette année, Yo Gotti s’achetant une nouvelle Rolls-Royce personnalisée à Noël, et 50 Cent a offert à sa petite amie Cuban Link un camion Big Cube Maybach 2021. La mère de Rick Ross a béni son fils avec une Cadillac Escalade 2021. Gucci Mane et sa femme Keyshia Ka’oir ont reçu un cadeau sous la forme de leur nouveau fils Ice Davis. Keyshia a donné à Gucci une énorme chaîne avec un pendentif sur lequel est écrit «Ice Daddy». 2 Chainz a béni sa femme avec un sac Birkin, tandis que ses enfants couraient avec leurs pistolets nerf. Anthony «Top Dawg» Tiffith a pris l’initiative et a fait du porte-à-porte à Nickerson Gardens pour donner des jouets aux enfants depuis que la pandémie a annulé le concert annuel TDE et la collecte de jouets. Maintenant, cela montre du cœur. Pendant ce temps, Lil Baby a un nouveau chien et Rich the Kid est tombé dans un nouveau camion Maybach.