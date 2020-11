50 Cent Trolls Lil Wayne après Weezy Hit avec Federal Gun Charge

Lil Wayne a eu de très mauvaises nouvelles aujourd’hui.

Il fait face à dix ans à cause d’un incident en décembre dernier au cours duquel le FBI a trouvé un pistolet plaqué or et des munitions sur son jet privé.

50 Cent n’a pas pu résister à la traine du malheur de Weezy, qui a récemment été vu en train de sucer le président Donald Trump.

« Attendez une minute, il reste encore 63 jours à Trump, appelez-le Wayne. Obtenez cet imbécile au téléphone. » Ils vont essayer de vous mettre en prison pour avoir soutenu Trump « , a tapé 50.

Tunechi a déjà purgé une peine pour des accusations d’armes en 2009. Pensez-vous qu’il s’en sort d’une manière ou d’une autre sans plusieurs années, par Trump ou autrement?