50 Cent sur les raisons pour lesquelles Pop Smoke ne sera pas nominé aux Grammy Awards

Pop Smoke a l’un des albums les plus populaires de l’année. Cependant, 50 Cent, qui a produit Tirez pour les étoiles, visez la lune, ne pense pas qu’il obtiendra une nomination pour le meilleur album de rap aux GRAMMY.

Il a expliqué pourquoi sur Rap Cavier.

« S’il est reconnu, il ne sera reconnu que parce qu’il est parti », a prédit 50. « Le contenu est similaire à ce que je ferais. Ils n’ont pas reconnu le mien. Ils m’ont donné des GRAMMY quand j’étais avec Em. Quand je suis sur des disques avec Eminem. A part ça, ils ont peur de lui donner des GRAMMY parce que ils pensent que cela apprend au public à vouloir être comme la pop. Et être comme lui, c’est faire partie de la culture des gangs. Qui voyez-vous qui a des GRAMMY qui font de la musique de Drill? Vous voulez me dire qu’il n’y a aucune de ces chansons Il ne leur appartient pas de reconnaître ces plates-formes. C’est à la culture, aux gens d’adopter ces tons et d’apprécier vraiment l’artiste pour avoir fait cela. «