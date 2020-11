50 Cent se sont vu offrir sept figurines pour cosigner Donald Trump; Dit que Lil Wayne a été payé

50 Cent a semblé en choquer beaucoup quand il a approuvé Donald Trump en octobre. Mais il a rapidement fait volte-face et a repris son soutien.

Le patron du G-Unit a parlé de Trump lors d’une récente interview sur Le club du petit-déjeuner et a dit qu’on lui avait offert une grosse somme pour l’appuyer.

« Ils m’ont offert 1 million de dollars pour aller à l’inauguration de Trump », a affirmé 50. «Je l’ai transmis. [They initially offered] 500000 € et il est passé à 1 million de dollars alors que je ne savais toujours pas si je devais le faire … Il avait besoin [my support] pour les mêmes raisons que vous voyez maintenant, il a participé avec différents artistes au vote noir. Et je vais, non, je ne vais pas me mettre dans cette position, parce que je ne sais pas ce que je devrais faire pour m’en remettre. «