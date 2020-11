50 Cent remet en question le gangsta et la virilité de Jeezy après la bataille de Verzuz

Internet bourdonne toujours Verzuz bataille entre Jeezy et Gucci Mane, qui a eu lieu au club de strip-tease Magic City à Atlanta le jeudi 19 novembre.

Certains s’en prennent à Jeezy pour ne pas avoir joué quand Gucci a joué « Truth » pendant la bataille, une chanson sur Gucci tuant l’homme de Jeezy Pookie Loc il y a de nombreuses années. Au lieu de cela, Jeezy a fait un discours sur l’unité dans le hip hop.

21 Savage est l’une des personnes qui ont clown Jeezy pour rester calme, et maintenant 50 Cent fait de même. Jeezy en dissed 50 sur sa chanson « Therapy for My Soul », qui a chuté plus tôt cette semaine. Il a également eu Freddie Gibbs dans cette coupe.

« Oh merde, LMAO », a écrit Fif sur les réseaux sociaux. « 21 Savage avait raison, ce garçon butin. »

Pensez-vous que Jeezy a réagi correctement à Gucci jouant « Truth? »