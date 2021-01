50 Cent montre son amour au fils de Nicki Minaj et lui donne un nouveau surnom

50 Cent a montré son amour au fils de Nicki Minaj sur Instagram et lui a donné un nouveau surnom.

50 Cent a montré son amour au nouveau fils de Nicki Minaj sur les réseaux sociaux et dit qu’il a son propre surnom pour le nouveau-né. Jamie McCarthy / « Regardez-les joues, nous en avons une autre je dirais du côté sud mais ce bébé est riche. Regardez-le, je pense qu’il sait déjà qu’il est riche », a écrit 50 sur Instagram. « Vous pouvez tous l’appeler papa ours mais je l’appelle Richie Rich. » Minaj a récemment révélé le surnom de Papa Bear pour son fils avec une publication sur Instagram. À propos des années 50, Minaj a récemment déclaré qu’elle avait déjà acheté une poussette Fenti pour son fils: « Il se trouve que j’avais déjà exactement la même poussette. C’est ma préférée. Je t’aime, Silvia. Merci pour tout #FendiPrintsOnMySonToo, » elle a écrit sur IG. Minaj a récemment discuté du partage de son premier Noël avec son fils et des défis de la parentalité: #PapaBear merci beaucoup de m’avoir choisi pour être ta maman. Je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci pour votre amour et votre soutien tout au long de ce voyage. Cela compte tellement pour moi. Devenir maman est de loin le travail le plus enrichissant que j’aie jamais exercé. Envoi d’amour à toutes les mères de super-héros. Gros câlins à toutes les femmes qui ont été enceintes pendant cette période difficile.