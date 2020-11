50 Cent est prêt à affronter le jeu

La semaine dernière, Wack 100 a déclaré que son garçon The Game avait accepté de prendre 50 Cent sur le style Verzuz.

Maintenant, Fif dit qu’il serait ouvert au match avec son ancien rival de sang, même s’il n’est pas si sûr de Verzuz ces jours-ci. [Jump to 13 minutes.]

50 a ensuite déclaré qu’il ne pensait pas que beaucoup de rappeurs de sa génération pourraient beaucoup avec lui, mais …

« Peut-être Game », a déclaré 50, avant d’ajouter une stipulation. « D’accord, il ne peut pas jouer aucun disque avec ma voix dessus. »

« Autant que nous nous sommes battus et disputés au début, je préfère le voir profiter de l’élan que quelqu’un d’autre », a poursuivi 50. « Il fait toujours partie de G-Unit et fait partie de l’héritage dans son ensemble. Même si vous voulez juste vous concentrer sur la rupture », a déclaré 50 Cent, ajoutant que lui et Game l’avaient coupé ces derniers temps.