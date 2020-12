50 Cent Drops Off « Une partie du jeu » Ft. NLE Choppa et Rileyy Lanez

Ce n’est pas tous les jours que nous recevons de la nouvelle musique de 50 Cent, mais chaque fois que cela pourrait servir de promotion croisée pour l’un des nombreux spectacles qu’il produit, vous feriez mieux de croire qu’il saisira l’occasion. Comme précédemment présenté sur Twitter, 50 Cent ont glissé avec le thème musical officiel de Puissance série dérivée Élever KANAN. Intitulé «Part Of The Game», le rappeur fait équipe avec NLE Choppa et Riley Lanezz pour le single qui apporte des vibrations de South Side. 50 Cent est de retour sur sa merde de hustler pendant qu’il échange des couplets avec Choppa sur une production émouvante de la côte Est.

Bien qu’il n’y ait pas eu de date annoncée pour Élever KANAN, 50 Cent et co. se préparent pour les débuts de mi-saison de Power Book II: Fantôme ce vendredi 6 décembre.

Regardez la dernière version de 50 Cent ci-dessous. Disponible sur sa page Instagram. Que pensez-vous de « Part Of The Game? »

Paroles de citations

Deux liens cubains, tout comme je suis Tity Boi

Roule dans ta ville, mon garçon

Boogers bicolores dans mon thang comme un Chips Ahoy

Mo ‘money, mo’ problem, got my feelin ‘like I’m Diddy, boy

Biggie, mon garçon, maintenant tu vois pourquoi ces putes deviennent secouées pour elles