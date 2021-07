50 Cent confirme la sortie d’un nouvel album fin 2021

Cela fait sept ans que 50 Cent a publié du nouveau matériel musical au public, et il semble que la longue attente de ses fans pour entendre du nouveau matériel soit sur le point de se terminer, car le rappeur, producteur, acteur et entrepreneur a révélé qu’une étude sur un nouvel album est en route, révélant quand il sera disponible.

Lors d’une récente interview avec The Independent, 50 Cent a partagé quelques mots sur les rumeurs concernant « Street King Immortal », son album studio très attendu : « Cette version originale ne sortira pas, mais je sortirai une nouvelle musique en septembre », a-t-il a déclaré le rappeur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Iggy Azalea fait une pause dans la musique après son nouvel album

Malgré les fortes collaborations faites dans le passé avec Eminem, qui l’a découvert et lui a présenté son premier contrat d’enregistrement sous le label Slim Shady Records, 50 Cent précise qu’il n’a pas de participation à ce nouvel album, notant que « non il a fini les chansons avec lui ». De plus, le rappeur a assuré qu’il ne révélera pas qui a collaboré à sa nouvelle musique en raison de la grande émotion qu’il ressent à ce sujet.

À un autre moment de l’interview, 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, a révélé que des allégations d’homophobie pèsent toujours sur lui, remontant à un langage offensant utilisé dans le passé. Le cas le plus notable était une interview pour Playboy en 2004, soulignant qu’il n’était pas intéressé par « sh * ric * n * s », quelque chose qui, selon le rappeur, peut être attribué à la culture hyper-masculine du rap des années 90.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Les anciens membres des Sex Pistols Sue John Lydon

50 Cent a souligné qu’il a joué un personnage gay, Laverne « Jukebox » Ganner, dans Power Book III, le nouveau spin-off de la série « Power », et qu’il l’a fait pour honorer l’identité de sa propre mère, qui est décédé depuis. : « Pour ma mère. Elle était comme ça. Il avait une petite amie. Ce sont des choses qui semblent aller avec l’histoire de manière organique, donc ça marche », a expliqué le rappeur en expliquant pourquoi il a accepté le rôle.

Le rapport Independent note que 50 Cent a été l’un des artistes à soutenir ouvertement le mariage homosexuel pendant l’administration du président américain Barack Obama, ainsi que l’artiste Frank Ocean lorsqu’il s’est révélé être homosexuel en 2012. Actuellement, 50 Cent développe « Unrapped « , une nouvelle émission de combat de rap de célébrités.