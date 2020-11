50 Cent Clowns Jay-Z & Diddy Swimming Skills: « Les rappeurs ne peuvent pas plonger »

Fif a plaisanté en disant qu’il était aussi mauvais que ses célèbres amis.

Il y a sept ans, une photo de vacances de Jay-Z et Beyoncé est devenue un mème. La photo montrait le couple de magnats de la musique profitant de leur temps ensemble alors qu’ils s’éloignaient de l’agitation des superstars internationales en déplacement, et quelqu’un a pris une photo de Bey et Jay alors qu’ils sautaient dans l’eau. Alors qu’ils ont tous les deux été photographiés à mi-chemin, c’est la forme de Jay-Z qui a attiré l’attention du public, et les mèmes sont arrivés. Vendredi 13 novembre, un clip de Diddy donnant sa meilleure tentative de plongée est devenu viral et il a rejoint les rangs de moments de natation dignes d’un mème. On voit la star de Bad Boy ajuster ses lunettes avant de sauter dans une piscine, et il est clair que Diddy n’est pas un olympien en devenir. Pas du genre à ignorer un moment pour se moquer de ses amis, 50 Cent a partagé les moments de Jay et Diddy sur son Instagram avec une légende qui suggère qu’il est juste là avec eux. « Les rappeurs ne peuvent ni plonger ni nager. Je n’ai tout simplement pas encore été attrapé. LOL », a écrit Fif dans la légende. Snoop Dogg a reçu un coup de pied parce qu’il a laissé un commentaire sur trois émojis en train de pleurer. Découvrez-le ci-dessous.