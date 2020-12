50 Cent clarifie les liens entre les gangs au lendemain de l’arrestation de Casanova

Le gouvernement fédéral a arrêté Casanova 2X dans une affaire RICO impliquant des accusations de meurtre, et 50 Cent veut que tout le monde sache qu’il n’a rien à voir avec cela.

Selon le FBI, Casa est membre de l’Intouchable Gorilla Stone Nation.

50 Cent est un associé de Casanova, et il a pris le temps sur Instagram de réitérer quelque chose qu’il a frappé dans « Get The Strap », qui présente Casa et dans lequel Fif a nié avoir des liens avec un gang.

« Je ne suis pas un gang de gangs, je ne fais pas de gang bang / Mais jouez-moi comme si j’étais p * ssy, je vais tirer et bang bang, » Fif raps.

Il a également ajouté cette légende:

« Moi, pas de gang bang, je veux dire, pas de Rico, pas de complot. » Je n’aime pas ça Non « , expliqua-t-il clairement.

Avec le FBI qui attrape des rappeurs comme des mouches et une relation précaire des années 50 avec le travailleur fédéral Tekashi 6ix9ine, il est important de souligner ce point.