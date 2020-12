50 Cent Bait: Jim Jones parle de la laideur du Dipset Vs. G-Unit obtiendrait

Si vous pensiez que Gucci Mane contre Jeezy Verzuz était laid, Jim Jones pense que vous n’avez encore rien vu.

Jones a appelé à l’émission Joe Budden et a discuté de ce qui se passerait si Dipset et G-Unit s’affrontaient. [Jump to 8 minutes.]

« Les gens adoreraient voir Dipset contre G-Unit. Je doute que cela se produise. Il n’y a pas de camaraderie. Ce que nous allons écouter les disques de 20 Cent … S’il y avait une chance pour que le truc du G-Unit se produise, ce serait disent probablement qu’il serait probablement encore plus agressif que même le Jezzy-Guwup Verzuz », a déclaré Jones.

Jones a déclaré qu’un meilleur match pour Dipset serait The Lox, car il pense que The Lox et Diplomats représentent le mieux leur ville de New York.

Êtes-vous d’accord? 50 Cent rendent définitivement le Dipset G-Unit agressif.