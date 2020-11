50 Cent appelle TI Over King Von Comment

50 Cent explique au Breakfast Club pourquoi il est allé si dur à TI à propos de son message King Von.

Ce matin, 50 Cent était un invité sur The Breakfast Club où il a discuté de tous les derniers points de discussion qui l’entourent, y compris son prochain BMF show, sa volte-face sur Trump, et plus encore. Vers les 12 minutes, la légende du rap a commencé à parler des commentaires de TI sur le fait d’apporter du bœuf à Atlanta, qui ont été faits dans les jours qui ont suivi la mort par balle de King Von. Selon Fif, peu importe ce que dit Tip, il est convaincu que le rappeur parlait de la situation de King Von et il ne pense pas que TI aurait dû intervenir du tout. «Il vient de faire une erreur», dit 50 Cent à propos du commentaire de TI. « Il n’y a rien de mal dans la déclaration qu’il a faite sur le fait qu’Atlanta est positive, produit et soutient les autres, mais, dans le climat où les choses se passent – ils ont juste perdu un être cher. Ils ne se soucient pas de rien de ce que vous » vous parlez. Quand vous dites «n’apportez pas votre bœuf à Atlanta», c’est comme si vous ne prévoyez généralement pas où cela va se passer. Vous vous heurtez et les choses deviennent incontrôlables. C’est ce dont vous avez été témoin avec le [King Von] situation. Cela est allé plus loin que prévu. Ce serait un tout autre scénario s’il survivait à cette situation. Cela aurait probablement été une forte concentration sur son travail, avec des gens qui regardaient pour voir ce qui allait suivre. « Fif a expliqué pourquoi il ressentait un si fort désir de répondre à TI, soulignant que la sœur du roi Von l’avait encouragé à s’exprimer.

Prince Williams / Wireimage / Getty Images « [King Von’s] sœur a en fait dit: «50, attrape-le». Comment elle se sentait à propos de la perte de son frère à ce moment-là est la raison pour laquelle j’ai répondu « , a ajouté Fif. » Vous voyez cela et vous dites, ‘putain, vous n’êtes pas censé ne rien dire, vous êtes censé être en temps calme ». Ils ont perdu. Ne dis pas tout ça, « n’apporte pas ça à Atlanta ». « Fiddy continue d’appeler TI pour avoir affirmé qu’il ne parlait pas de King Von. « Quand vous dites » ne venez pas ici avec « … ne dites pas que ce n’est pas de cela dont il s’agit. Parce que vous venez d’avoir une victime … c’est juste arrivé », a déclaré 50. « Nous savons ce que c’était. . Bien sûr que vous n’avez pas mis [his] nommez-y parce que vous voulez revenir en arrière parce que vous avez réalisé que ce n’était pas la bonne chose à dire. Je ne suis pas la police amusante. Je dis juste que le moment est mal choisi pour vous de dire cela. «

Pensez-vous que TI avait tort?