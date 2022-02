50 Cent a recréé la vidéo emblématique « In Da Club » au spectacle de mi-temps du Super Bowl LVI

Les fans ont été ravis de voir le rappeur 50 Cent recréer l’un de ses clips les plus populaires lors d’une apparition inopinée lors de l’émission épique de la mi-temps au Super Bowl LVI.

Les personnes présentes au SoFi Stadium dans le sud de la Californie – ainsi que les millions de personnes à l’écoute dans le monde entier – ont dû être choquées de voir 50 Cent rejoindre le casting des étoiles sur le terrain à la mi-temps lors de l’événement phare de la NFL, mettant en vedette le Rams de Los Angeles et Bengals de Cincinnati.

50 Cent – ​​qui est 37p pour ceux d’entre nous au Royaume-Uni – s’est présenté la tête en bas à un morceau de la scène, en hommage à sa performance dans le clip de « In Da Club », qu’il a ensuite interprété.

Il a été rejoint sur scène pour le court medley par le Dr Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg et Mary J. Blige.

Oui, c’est un casting absolument empilé, et les fans affirment déjà qu’il s’agit du meilleur spectacle à la mi-temps du Super Bowl.

« On dirait que je vais continuer cette émission avec une playlist hip hop best of des années 90. #SuperBowlLVI”