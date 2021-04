50 ans plus tard, le sang sur la griffe de Satan est toujours un riche morceau d’horreur folklorique obsédante

Il y a 50 ans cette semaine, Tigon Pictures a publié un morceau d’horreur folklorique britannique richement atmosphérique, diaboliquement effrayant et méconnu intitulé Le sang sur la griffe de Satan. Ce conte morose de terreur occulte à combustion lente, qui se déroule dans l’Angleterre du 17e siècle, est considéré par certains comme faisant partie d’une trilogie d’horreur folklorique non officielle, coincée entre Général Witchfinder (1968) et L’homme en osier (1973). Il est moins connu et vénéré que ces 2 films cultes fantasmagoriques, mais 50 ans après sa sortie, il n’est pas trop tard pour célébrer l’ambiance cauchemardesque inébranlable de ce jeu d’arts sombres sur un village submergé par l’hystérie des sorcières, maintenant confronté à une force démoniaque qui tourne leurs enfants en tueurs à fourrure, faux adorateurs de Dieu. C’est peut-être le film le plus Hammer jamais réalisé par Hammer.

Le film s’ouvre avec Ralph (Barry Andrews), labourant les champs le long de la vaste campagne anglaise, comme il le fait humblement depuis des années, lorsqu’il découvre des corbeaux entourant une parcelle de sol surélevée. Après enquête, il découvre une tête humaine dans le sol – infestée de vers, et se tenant toujours sur des plaques de ce qui semble être de la fourrure ou des plumes.

Il fait part de son inquiétude au juge (Patrick Wymark,) qui ne prend pas cette découverte inquiétante au sérieux, en la qualifiant d’animal. Lorsque le juge se rend sur le terrain pour voir le crâne par lui-même, il est introuvable.

Bientôt, les choses dans le village deviennent inexplicablement plus étranges. Une femme envoyée dormir dans un grenier par la famille désapprobatrice de son fiancé tombe dans l’hystérie. Ses cris emplissent la maison et personne ne se soucie d’enquêter. Au lieu de cela, ils l’ont simplement barricadée dans la pièce, la croyant être une sorcière. Plus tard, lorsqu’elle est finalement conduite hors de la maison, illusionnée et presque sans âme, son homme remarque que sa main semble s’être transformée en griffe d’oiseau.

Pendant ce temps, des meurtres ont lieu dans tout le village et des plaques de fourrure apparaissent sur les corps des gens. Le juge, qui était initialement sceptique, n’a d’autre choix que de comprendre et de détruire toutes les absurdités démoniaques qui se déroulent dans sa minuscule utopie chrétienne. Son principal partenaire dans la chasse, Angel Blake (Linda Hayden,) est une jolie adolescente blonde qui, inconnue du juge, a déjà engagé son service auprès de Satan. Angel parcourt les bois avec d’autres jeunes, attirant des enfants innocents sans méfiance dans des rituels démoniaques.

Le juge et les villageois chrétiens bien intentionnés qui n’ont pas peur de tenir tête à Satan sont chargés de mettre fin aux pratiques païennes qui lavent le cerveau des habitants et de les marquer avec La peau de Satan.

Le sang sur la griffe de Satan est un petit refroidisseur britannique magnifique et étrange qui est si mémorable de mauvaise humeur et merveilleusement macabre que j’écris à ce sujet en 2021. Le réalisateur Piers Haggard, le directeur de la photographie Dick Bush et Mark Wilkinson (qui a fait la partition) travaillent avec succès ensemble pour faire tourner un histoire infernale réussie qui est aussi déconcertante dans la sensation que visuellement spectaculaire; une sorte de serein d’un autre monde, si parfait que c’est étrange.

La caméra passe un peu de temps sur le sol, donnant au public l’impression d’être piégé dans le sol, regardant le mal se dérouler et l’hystérie qui se propage. Des photos pittoresques de la campagne britannique répandent de faux espoirs – il ne peut y avoir d’activité satanique dans un village si luxuriant et pittoresque. Pourtant, la lente rotation, les représentations rêveuses de la terreur séculaire et les aperçus rapides de la violence humaine vous permettent de savoir que la maladie est présente et ne fait qu’empirer.

Ce qui fonctionne particulièrement bien pour créer une aura étrange est la couleur de Le sang sur la griffe de Satan. Certains utilisent le terme « Daylight Horror » pour des films d’horreur dans lesquels la terreur a lieu pendant la journée ensoleillée. Cela s’applique ici, car tout se passe sans humeur au clair de lune. Au lieu d’une terreur nocturne de mauvaise humeur, Haggard nous entraîne dans un enfer occulte avec un ciel couvert de jour. Le film est léger, mais pas brillant. Un manque de couleurs vives dans les beaux champs et le village chaleureux crée une sensation de pressentiment phénoménalement sombre.

Une partition orchestrale de Wilkinson porte un suspense épique, avec de lourdes cordes prêtant à l’étrangeté au milieu d’un bâtiment effrayant, et des secousses complétant les moments de choc. Le sang sur la griffe de Satana un son toujours tendu pour correspondre à son emballage sombre et austère.

Alors que la peur du film faiblit vers la fin, Haggard laisse surtout le visage du mal à notre imagination, ce qui semble être la bonne touche finale pour un rampant rampant du folklore d’horreur. La marge de manœuvre pour deviner qu’il nous reste à la finale ajoute à la chair de poule, et il y a beaucoup de peur légitime avant la scène finale pour les fanatiques d’horreur qui ont besoin d’images obsédantes.

Dans une scène particulière, Angel d’apparence angélique conduit une pauvre fille innocente à son viol rituel. Une foule d’adolescents l’aide à l’acte et acclame son violeur silencieux mais souriant. La scène n’est ni trop longue ni trop graphique, ce que j’apprécie énormément, mais elle est tournée de manière si experte qu’elle creuse vraiment sous la peau; plus que des scènes similaires dans d’autres films. Cela ne semble ni visqueux ni exploiteur. Haggard l’inclut évidemment uniquement pour le facteur de fluage, car c’est rapide, terrifiant et étrangement inoubliable sans paraître dégoûtant.

Angel, qui contrôle ses camarades adolescents du village avec une allure étrangement sexuelle et un pouvoir tacite, est un méchant envoûtant, incarnant tout le mal que vous ne pensiez pas qu’une jolie petite fille pourrait. Linda Hayden est la force confiante et mystérieuse derrière Angel, conservant une apparence d’indifférence envers l’Enfer qu’elle aide à orchestrer. Hayden est effrayant et imposant, mais apparemment innocent lorsque la manipulation est nécessaire. L’homologue d’Angel, The Judge, joué par Patrick Wyman, est un personnage tout aussi engageant; un héros qui ne se sent pas tout à fait comme un héros. Le juge est un homme qui se présente au départ comme inaccessible, intolérant et au-dessus du mal très réel qu’il considère comme un non-sens. Il mène bientôt la croisade vertueuse contre Satan, et vous êtes sur le point même de monter à bord avec lui. Le juge est un fanatique religieux de la variété chrétienne, ce qui est difficile à aimer, mais quand il protège son village contre Satan lui-même, il est difficile de ne pas aimer le chef qui déteste les païens.

Avec des performances intéressantes, une partition immersive qui fait froid dans le dos, une cinématographie fantastique et des poussées de matériel cauchemardesque pétrifiant, Le sang sur la griffe de Satan est un peu d’horreur folklorique ancienne qui mérite une montre de tous les fans de genre – en particulier les amateurs d’horreur des années 70 et ceux qui aiment l’atmosphère fétide. Rituels cultes. Des enfants meurtriers. Paranoïa de sorcière. Tout cela descend à travers un paysage pastoral, dégoulinant d’une sensation diabolique. Ce n’est peut-être pas le film le plus effrayant, même s’il est vraiment énervant et qu’il n’a peut-être pas une valeur interminable, mais l’ambiance et une scène ou 2 resteront sûrement avec vous. Maintenant qu’il a 50 ans, Le sang sur la griffe de Satanest enfin prêt pour une fanbase culte, et peut-être la marque de Great British Horror.

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.