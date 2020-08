5 vraies horreurs et cauchemars des dentistes au fil des ans

Aller chez le dentiste n’est pas un plat de bon goût pour personne. Pour certains, cela peut même devenir la pire torture, mais vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d’aller chez le dentiste à l’époque de Cléopâtre et de Marc Antoine?

La vérité est que le voyage de la dentisterie au confort de nos jours a été long et douloureuxSi vous vous plaignez de la douleur de votre orthodontie, imaginez avoir une dent en or incrustée comme s’il s’agissait d’une peinture, sans anesthésie.

Jalons qui ont amélioré votre visite chez le dentiste

1- Dents d’or

Les Égyptiens étaient peut-être l’une des principales cultures des temps anciens, mais ils ne se débrouillaient pas très bien en tant que dentiste. Vous ne pouvez sûrement pas imaginer l’impératrice désirée du royaume des pyramides embrassant Marco Antonio avec des dents en or. Eh bien, même si cela semble incroyable, c’était l’une des tendances de l’époque.

L’Égypte était l’une des civilisations avec le plus de problèmes de bouche car son régime alimentaire se composait principalement de céréales et de céréales. Alors beaucoup ont opté pour la chirurgie et ont implanté des dents en or. Si vous pensez que vos visites chez le dentiste sont fastidieuses, imaginez une chirurgie dentaire dans l’Égypte ancienne.

2- Des outils peu orthodoxes

La perceuse Bow était l’une des meilleures inventions de l’époque pour effectuer des interventions chirurgicales. C’était un appareil semblable à l’arc d’une flèche, tenu par une corde enroulée autour de la pointe, afin qu’il puisse bouger et percer la dent. Heureusement, à cette époque, l’alcool existait déjà, même s’il n’est peut-être pas d’une grande utilité.

3- Hygiène dentaire

Le fluor et le dentifrice ne signifiaient pas grand-chose aux civilisations anciennes. Cependant, il semble qu’à partir du Moyen Âge, nos ancêtres ont commencé à comprendre l’importance de l’hygiène bucco-dentaire.

4- Dents brillantes

Bien que cela semble invraisemblable, étant donné que nos ancêtres ont commencé à se brosser les dents au Moyen Âge, Ils attachent une grande importance au blanchiment des dents.

Pour cela, ils ont utilisé des onguents dignes de Merlin lui-même. Du marbre blanc, des trous brûlés, du sel et de la pierre ponce se sont transformés en poussière et maculés sur les dents suffisaient pour avoir des dents radieuses, du moins dit-il.

5- Prothèses usagées

Le don d’organes n’était pas un problème pour l’ancienne société. S’ils devaient choisir entre ne pas avoir de dents ou utiliser les dents du défunt, la réponse était claire pour eux. Et donc les premiers dentiers ont émergé.

Il est clair que les visites chez le dentiste, heureusement, ont beaucoup changé au fil des ans, pour cela nous devons remercier la douleur de nos ancêtres.

Peut-être que la prochaine fois que nous irons chez le dentiste, nous ne nous plaindrons pas autant, pensez-vous?

Source: ListVerse