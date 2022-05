5 très jeunes comédiens aux destins tragiques

célébrités

Malheureusement, la vie nous surprend souvent de la pire des manières avec des destins tragiques atteignant même les étoiles les plus prometteuses.

©IMDBrivière phénix

Hollywood Il a à son actif un nombre important d’histoires tragiques dans lesquelles des personnalités de renom ont perdu la vie, laissant un trou que rien ni personne ne peut combler. De cette façon, la vie des artistes qui ont promis de continuer à divertir le public du monde entier avec leurs personnages a été perdue. A peu de temps près, nous pouvons penser aux exemples de jeunes livre de bruyère Oui Chadwick Boseman.

La vérité est que beaucoup de ces tristes occasions ont été réalisées par des personnes trop jeunes pour que leur lumière s’éteigne et la douleur que ces cas causent est encore plus irrémédiable que celle qui peut être causée par une personne qui a eu la chance de vivre une longue vie. . Spoiler vous propose de vous souvenir 5 cas où des artistes qui avaient tout pour continuer à réussir nous ont quittés prématurément. Reposez en paix!

+ Jeunes stars décédées prématurément

5. Cameron Boyce

Il s’est fait connaître pour son rôle de Carlos de Vil dans la saga Descendants ainsi qu’avec sa participation aux films Ils sont comme des enfants. Malheureusement, le jeune homme souffrait d’épilepsie et une crise pendant son sommeil nous a privés de continuer à profiter de cet acteur de 20 ans. Il a vécu dans la ville de Los Angeles avec sa mère, son père et sa sœur. Beaucoup se souviendront de lui pour ses apparitions dans les émissions de Disney Channel.

4. Heather O’Rourke

La petite actrice a participé à différentes émissions de télévision mais c’était son rôle de Carol Anne Freeling dans la franchise d’horreur esprit frappeur le travail qui la rendrait célèbre. Bien qu’elle ait peur des films du genre, ses camarades de classe ont été surpris de la tranquillité que la petite fille lisait dans ses répliques. Il est décédé à l’âge de 12 ans des suites d’une complication générale résultant d’un arrêt cardiaque résultant d’une occlusion intestinale.

3. Robert Knox

C’était un acteur anglais qui a participé à Harry Potter et le prince de sang mêlépeut-être son travail le plus important, où il a joué Marcus Belby et a sa participation au prochain film arrangé Harry Potter et les Reliques de la Mort. Son premier rôle majeur était dans le film de 2004 Roi Arthur. Malheureusement, le jeune interprète a été poignardé à mort à la sortie d’un bar de Londres après avoir tenté de défendre son jeune frère d’un agresseur.

2. Sawyer Sucrer

Il est devenu célèbre très jeune grâce à sa participation à Tout le monde aime Raymond, où, avec son frère jumeau, ils ont fait partie du casting de leurs 16 mois de vie jusqu’en 2005. L’histoire de l’acteur s’est terminée tragiquement lorsqu’il a décidé de se suicider le jour même où il a rendu visite à sa famille dans l’État du Texas.

1. Fleuve Phoenix

Il a été nominé pour Golden Globe et à Oscar. Il était considéré comme l’un des grands acteurs de sa génération et ébloui par ses rôles dans Restez près de moi, explorateurs et Indiana Jones. C’était un militant végétalien avec une sensibilité toute particulière qui a marqué la vie de ceux qui étaient à ses côtés. La musique était une autre de ses passions. Malheureusement, une overdose signifiait la fin de la route pour River Phoenix qui mourut très tôt à l’âge de 23 ans.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂