5 très bons films de musiciens de style Elvis à continuer à regarder

Le biopic de Elvis est sorti en salles cette semaine et est l’un des phénomènes du box-office en ce moment. Le film réalisé par Baz Luhrmann et mettant en vedette Austin Butler et Tom Hanks était l’un des plus attendus de l’année car il s’agit de savoir qui est reconnu comme le roi du rock and roll, traversant sa vie depuis son enfance, traversant tous ses succès. jusqu’à ses derniers jours en tant que star américaine. Les critiques et le public ont applaudi ce long métrage musical, et si vous en faites partie, nous vous invitons à continuer à revoir la vie d’autres artistes sur grand écran. Découvrez ces 5 films sur les grandes stars de la musique !

+5 films de musiciens similaires à Elvis

5 rayons

Dans ce biopic de 2004 sur Ray Charles, réalisé par Taylor Hackford, Jamie Foxx devient le légendaire musicien de jazz et pour ce rôle il remporte l’Oscar du meilleur acteur. Le reste du casting est composé de Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell, Harry Lennix, Terrence Howard, Larenz Tate, Richard Schiff et David Krumholtz, entre autres.

L’intrigue tourne autour de la vie de Ray Charles, qui a perdu la vue dans son enfance et commence à travailler dans la musique. Alors qu’il lutte pour être traité équitablement, il est découvert par une maison de disques et se lance dans une ascension inattendue vers la renommée mondiale, empêtré dans ses problèmes d’addiction et ses amours.

Disponible en: Location Apple TV+

4- Rhapsodie bohémienne

Projet dirigé par Bryan Singer, jusqu’à ce qu’il soit licencié et remplacé ces dernières semaines par Dexter Fletcher. Au-delà des problèmes de production, le film a remporté quatre Oscars, dont Rami Malek du meilleur acteur pour avoir joué Freddie Mercury.

Suivez l’histoire du groupe musical Queen, depuis l’incorporation de Freddie Mercury jusqu’à devenir une icône de la musique dans le monde entier. Le spectateur assiste à la cuisine du groupe à son meilleur et même à son pire, mais sans s’arrêter pour effleurer des aspects de la vie du chanteur.

Disponible en: Netflix et STAR+

3- Je ne suis pas là

Cate Blanchett a surpris en 2007 avec sa superbe interprétation de Bob Dylan dans son biopic réalisé par Todd Haynes et a remporté un Golden Globe.Au total, le film a été nominé pour un Oscar, un Screen Actors Guild Award et un BAFTA. Dans son casting on retrouve également Heath Ledger, Richard Gere, Christian Bale et Julianne Moore.

C’est un portrait de l’artiste légendaire avec six interprètes qui incarnent différents moments de la vie personnelle et professionnelle qui ont révolutionné la musique dans les années 60 et 70. Il parle de ses inspirations et de l’héritage qu’il a laissé dans la culture dans plusieurs histoires avec divers protagonistes. : Woody, Robbie, Jude, John et Billy.

2- Rocketman

En 2019, Dexter Fletcher a réalisé le biopic de Elton John, joué par un Taron Egerton qui a été spécialement préparé pour le rôle. Le chanteur a eu une grande ingérence dans la production, pour laquelle il a donné la permission de raconter tous les aspects de sa vie. Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard, Gemma Jones et Steven Mackintosh complètent le casting.

Le public découvre le parcours de l’artiste depuis son époque d’enfant prodige à la Royal Academy of Music, lorsque la situation à la maison entre ses parents traversait une crise, jusqu’à devenir une mégastar pour son talent et l’association durable avec son parolier Bernie Taupin.

Disponible en: Netflix et STAR+

1- Suivez la ligne

James Mangold était en charge de cette production axée sur Johnny Cash, joué par Joaquin Phoenix, dans l’un des grands rôles de sa carrière. Le film, mettant également en vedette Reese Witherspoon, a été un succès auprès de la critique et au box-office, ce qui a conduit à leur reconnaissance : récompenses et nominations aux Oscars, BAFTA, Golden Globes et Satellite, entre autres.

Au moment de la Grande Dépression, Johnny fait irruption dans ses tournées légendaires avec les pionniers du rock and roll pour devenir l’une des figures les plus populaires du moment, vendant plus de disques que les Beatles.

Disponible en: ÉTOILE+

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂