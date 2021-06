Les séries télévisées à travers l’histoire ont été nombreuses, mais peu ont le niveau de fanatisme de Amis, et sont revenus démontrer leur popularité ces dernières semaines par La Réunion sur HBO Max, après la fin de sa diffusion il y a plus de 15 ans. Nous connaissons tous les histoires de chacun des six protagonistes, mais il y a un groupe de fans qui voient certaines choses d’une manière différente et ont laissé des théories très folles.

+5 théories très tordues sur les amis qui vous épateront

– Tout ce que nous voyons, c’est l’imagination de Phoebe

Cette théorie des fans rappelle quand Phoebe a mentionné sa dépendance à la méthamphétamine lorsqu’elle vivait dans la rue, en raison de différentes circonstances dans sa vie. D’une manière ou d’une autre, il a imaginé à quoi ressemblerait sa vie, faisant partie d’un groupe d’amis, qu’il a vu à travers la fenêtre de l’emblématique café Central Perk.

– Friends est un excellent Flashback

L’un des plus fous, mais peut-être avec une certaine logique comme la théorie mentionnée ci-dessus, est que toute la sitcom est racontée du futur, comme How I Met Your Mother. La raison de cette réflexion est que tous les noms d’épisodes commencent par « The One … » (« Celui avec … » ou « Dans lequel … »).

– Rachel et Ross sont maudits

Cette pensée surgit dans le premier chapitre de la série et déclare qu’ils sont victimes d’une malédiction. Dans le pilote, nous voyons que lorsque Ross et Rachel se réunissent, il ouvre un parapluie noir à l’intérieur de Central Perk, ce qui cède la place à la croyance populaire d’être malchanceux. Selon cette théorie, c’est pourquoi ils subissent des hauts et des bas dans leur relation jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte.







– Les amis sont connectés avec Black Mirror

« En 2030, il y aura des ordinateurs capables de remplir les mêmes fonctions que le cerveau humain. Donc, en théorie, vous pouvez télécharger vos pensées et vos souvenirs et vivre pour toujours comme une machine », ont déclaré Ross dans l’un des épisodes. Selon cette théorie, le frère de Monica est l’auteur de l’épisode 4 de la saison 3, appelé « San Junípero ».

– Ross était un mauvais père et a perdu la garde de Ben

Ben a été l’un des premiers personnages à apparaître dans la série, mais pour une raison quelconque, il a cessé de le faire à partir de la huitième saison. Dans les deux suivants, il n’y avait aucune nouvelle de lui et cette théorie assure que Ross n’avait pas la qualité d’un bon père et a perdu la possession de son fils.