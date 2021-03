5 sites de Los Irregulares à visiter une fois la pandémie terminée

Le vendredi 26 mars, le service de streaming Netflix a créé Los Irregulares, une série qui se positionne actuellement comme la plus regardée au monde et il est considéré comme le dernier grand succès de la plateforme, à quelques jours seulement du jour de son lancement. Le programme créé par Tom Bidwell Il a différents endroits frappants et nous vous présenterons ici certains d’entre eux que vous devriez connaître. Apprenez à connaître ces endroits!

« The Irregulars est une série télévisée Web américaine à venir produite et distribuée par Netflix. Basée sur les œuvres de Sir Arthur Conan Doyle, elle présente les Irregulars of Baker Street travaillant pour le Dr Watson sauvant Londres des éléments surnaturels. »dit son synopsis officiel. La fiction attend d’être renouvelée pour une deuxième saison et pourrait arriver en 2022.

+5 emplacements de Los Irregulares que vous devriez savoir à la fin de la pandémie de Covid-19:

– 221B, rue Baker

Dans la fiction, c’est l’adresse de la maison de Sherlock Holmes à Londres. L’endroit utilisé pour l’amener à l’écran était le quartier de Falkner Street, un quartier géorgien de Liverpool, plus précisément au coin de Hope St. et Ormond St. Aussi, vous pouvez reconnaître ces rues, puisque le tournage de Peaky a également eu lieu. ici Blinders.

– Palm House de Sefton Park

Dans le spectacle, Rory McCann contrôle une armée d’oiseaux et vous pouvez voir une serre victorienne en forme de dôme qui est ce bâtiment historique, ouvert en 1896 et situé au sud de Liverpool. Vous y trouverez environ 200 plantes, des produits naturels extrêmement rares, représentatifs des cinq continents.

– Salle St George

Cet emplacement a été utilisé pour différentes scènes: ici l’escalier et la façade extérieure ont été filmés lorsque Léopold s’échappe du palais de Buckingham et la salle de concert est vue dans le deuxième épisode « Les fantômes du 221B ». Il est situé dans le centre de Liverpool, en face de la gare de Lime Street.

– Musée de la céramique Gladstone

Le quatrième chapitre « A la fois l’aiguille et le couteau » se déroule dans ce lieu devenu une rue bruyante pour les personnages. Il est situé à Longton, Stoke-on-Trent, Staffordshire et est également inclus sur l’un des itinéraires régionaux de la Route du patrimoine industriel européen. Ils sont caractérisés par des fours à bouteilles ainsi que par d’autres complexes nationaux de conservation.

– Musée de la prison Ruthin

Selon le média britannique The Daily Post, l’intérieur de la prison dans l’épisode 7 a été filmé à cet endroit. C’est une prison où les visiteurs peuvent parcourir les coins et en apprendre davantage sur le système carcéral victorien, ainsi que voir comment les prisonniers vivaient dans leur vie quotidienne: ce qu’ils mangeaient, comment ils travaillaient et les punitions qu’ils ont subies.