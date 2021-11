5 similitudes indéniables entre Dune et Star Wars

Guerres des étoiles C’est la saga intergalactique préférée du septième art et son influence sur la culture postmoderne est indéniable. La création de Georges Lucas il a fasciné l’imagination de différentes générations qui ont su apprécier les histoires mettant en vedette des personnages qui sont les enfants directs de l’esprit agité du cinéaste. Nous avons donc des chevaliers Jedi, des praticiens du côté obscur comme les Sith, des contrebandiers, des chasseurs de primes, une princesse, toutes sortes de races extraterrestres et des droïdes.

La vérité est que cette création impressionnante a trouvé son inspiration dans différentes œuvres antérieures et on est Dune, de Franck Herbert, le roman qui a été publié quelques années avant la première entrée dans Guerres des étoiles. Plus précisément en 1965. L’œuvre a révolutionné la science-fiction avec une histoire pleine de fantaisie et la capacité innée d’étonner tous ceux qui la lisent. A tel point qu’il dispose déjà de deux versions dans le septième art.

+ Les similitudes entre Dune et Star Wars

5. Les princesses

Irulan est en fait la fille de l’empereur et la future épouse de Paul. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, nous apprenons sa vie en tant que membre de la maison la plus puissante de l’Empire et comment il a fini par enregistrer les histoires des Atréides. Léia allait avoir un destin similaire jusqu’à ce que Lucas décide que le personnage est la sœur du protagoniste Luc et non votre intérêt romantique. Même s’ils s’embrassent dans l’un des films…

4. Arrakis et Tatooine

Deux planètes particulièrement importantes pour leurs histoires respectives. Ils sont tous les deux recouverts de sable. Tatooine a le massivement reconnu « deux soleils » à quel point ils supposent. De son côté, Arrakis voit ses nuits parées de deux lunes. Cependant, le monde de Dune Il devient plus important grâce à la présence de Melange, tandis que Tatooine est simplement le foyer des criminels et des contrebandiers.

3. Le voyage du héros et de l’élu

Joseph Campbell a développé le concept du voyage du héros qui est un modèle narratif en 12 phases qui se répète dans un grand nombre d’œuvres. Cette voie est présente dans différents films qui ont connu le succès ces dernières décennies : Matrice et Harry Potter sont deux exemples. Georges Lucas a établi ce format dans son travail avec Luke Skywalker et son père Anakin. L’inspiration? Paul Atréides de Dune.

2. Les Empires

Au Guerres des étoiles on voit la montée de Seigneur Sith Palpatine en tant que chancelier de la République intergalactique à l’empereur tout-puissant, pas avant d’avoir trahi et anéanti tous les Jedi par ce qui est devenu l’Ordre 66. Dans Dune l’empereur Padishah Shaddam IV, Utilisez le Harkonnen détruire la maison Atréides, ce qui constitue une menace pour leur statut. Les deux histoires montrent des armes armées : Guerres des étoiles les Stormtroopers. Dune le Sardaukar.

1. Les Jedi et leurs pouvoirs

Obi Wan Kenobi parvient à passer le contrôle des Stormtroopers en utilisant quelque chose appelé « Astuce mentale», Où le Jedi convainc son interlocuteur de faire quelque chose juste en lui disant. Cela ne fonctionne qu’avec des esprits faibles. « Force moi à te donner le verre« Lady Jessica dit à Paul dans Dune lors d’un petit déjeuner. Elle le teste pour voir sa capacité à contrôler l’esprit par la voix. Semble familier?

