5 signes avant-coureurs d’une crise cardiaque à ne pas ignorer

Cette sensation de malaise, d’essoufflement et de fatigue accablante que vous ressentez pourrait être le premier signe d’une crise cardiaque. Est-ce que vous ou votre médecin allez le rejeter ?

Les maladies cardiaques sont la première cause de mortalité chez les hommes et femmes aux États-Unis, mais beaucoup de gens pensent encore qu’il s’agit d’une « maladie d’homme ».

Voici quelques choses que les hommes et les femmes devraient savoir sur les maladies cardiaques et comment savoir si vous avez une crise cardiaque.

Des symptômes pas toujours évidents

« En tant que communauté de soins de santé, je pense que nous avons très mal traité les femmes », a déclaré aujourd’hui le Dr Jennifer Haythe, codirectrice du Women’s Center for Cardiovascular Health au Columbia University Medical Center. « Nous avons tendance à ignorer les symptômes des femmes car elles ont une crise de panique, elles sont anxieuses. »

Pourtant, prédire une crise cardiaque avant qu’elle ne se produise peut être difficile. Selon le CDC, de nombreux hommes et femmes qui meurent subitement d’une maladie coronarienne n’ont aucun symptôme antérieur.

« Certaines personnes diront que c’était à l’improviste, et c’est probablement la plupart des gens », a déclaré le Dr Sharonne Hayes, cardiologue à la Mayo Clinic. « Une minorité substantielle de patients présenteront des symptômes qui, s’ils y avaient prêté attention ou avaient recherché une évaluation ambulatoire, auraient pu avoir un résultat différent. »

Les symptômes potentiels d’une crise cardiaque peuvent être subtils. Voici cinq signes que vous ne devriez jamais ignorer :

1. Douleur thoracique

Même si les femmes peuvent ressentir des symptômes de crise cardiaque différents de ceux des hommes, la douleur thoracique reste le signe avant-coureur numéro un pour les deux sexes.

« Il est important de dire que nous nous ressemblons beaucoup plus que nous ne sommes différents », a déclaré Hayes. « Le principal symptôme pour les hommes et les femmes est un certain type d’inconfort thoracique, de douleur, de pression, de brûlure. Environ 90% et plus des hommes et des femmes en ont, si on leur demande.

La douleur peut être aiguë, sourde ou la sensation qu’un éléphant est assis sur votre poitrine.

2. Étourdissements, étourdissements et autres douleurs

Là où se situent les différences entre les sexes, c’est que les femmes ont plus d’essoufflement, ou de nausées et de vomissements que les hommes, a ajouté Hayes. Les femmes ont également plus fréquemment des douleurs au cou, à la mâchoire, à la gorge, à l’abdomen ou au dos, note le CDC.

Les fibres nerveuses du bras et de la mâchoire relient les fibres nerveuses cardiaques au cerveau, de sorte que vous pouvez ressentir de la douleur dans ces zones parce que votre cerveau confond le signal de douleur du cœur, a noté Haythe.

Des sueurs froides, des étourdissements ou des étourdissements peuvent également être des signes avant-coureurs, prévient l’American Heart Association.

3. Changements dans votre capacité à faire de l’exercice

Un grand signe d’avertissement est une faible tolérance à l’exercice : vous pouviez monter les escaliers facilement, mais maintenant vous vous sentez très essoufflé ou même devez vous arrêter à mi-chemin et faire une pause. Cela devrait être pris très au sérieux, a averti Haythe.

« Je trouve qu’en tant que médecin, l’une des questions les plus utiles quand quelqu’un arrive et dit qu’il est essoufflé, je dis, réfléchis : Pourriez-vous faire cela plus tôt cet été ou l’été dernier, et maintenant vous ne pouvez pas ? » dit Hayes.

Si c’est le cas, il peut être temps pour une évaluation cardiaque.

4. Respiration lourde ou laborieuse

Être essoufflé ou avoir une respiration laborieuse, surtout au repos, peut être un signe de crise cardiaque ou d’insuffisance cardiaque – lorsque la fonction cardiaque n’est pas normale. Cela peut aussi être le signe de certaines arythmies.

Faites-le vérifier, a déclaré Haythe, surtout s’il s’agit d’un nouveau phénomène ou si d’autres en prennent note.

5. Un sentiment général d’être inhabituellement malade ou fatigué

Beaucoup de gens connaissent la «crise cardiaque hollywoodienne», où un homme d’âge moyen se serre la poitrine et tombe mort. En réalité, les symptômes peuvent augmenter et diminuer, a déclaré Hayes.

Certaines personnes qui déclarent simplement ne pas se sentir bien ou se sentir fatiguées ont une crise cardiaque quelques heures plus tard. Parfois, la douleur thoracique est présente, mais les nausées sont beaucoup plus importantes, de sorte que les gens peuvent confondre les symptômes avec la grippe.

Comment savoir ce qui se passe réellement ?

La clé est de connaître vos facteurs de risque. Si vous êtes généralement en bonne santé et que vous vous réveillez avec ce que vous pensez être la grippe, vous avez probablement la grippe. Mais si vous êtes obèse, sédentaire, avez une pression artérielle élevée et des antécédents familiaux de maladie cardiaque, vous devez prendre vos symptômes plus au sérieux.

« Je dis aux patients : Si quelque chose semble étrange ; si dans votre intestin, vous sentez que quelque chose ne va pas », a déclaré Haythe. « Si vous ressentez un sentiment de malheur; si vous avez l’impression d’avoir eu une indigestion ou une gêne thoracique, des difficultés à respirer ou des étourdissements et que ce n’est pas normal pour vous, que cela persiste, que cela vous échappe un peu… allez voir votre médecin.

Signes de votre corps sur un risque futur potentiel

Certains indices sur votre santé cardiaque et votre risque de crise cardiaque peuvent apparaître des années auparavant de manière et à des endroits inattendus.

Les femmes qui souffrent de prééclampsie ou d’hypertension artérielle pendant la grossesse courent un risque accru de maladie cardiaque plus tard dans la vie, a déclaré Haythe.

Selon une étude de 2013 publiée dans la revue Circulation, votre corps peut également envoyer des signaux inhabituels, associés à un risque accru de maladie cardiaque et de crise cardiaque :

Avoir des dépôts de graisse jaune autour des paupières

Calvitie masculine

Un pli du lobe de l’oreille – un pli diagonal ou une ride dans la peau de votre lobe de l’oreille

Le risque était plus élevé que vous possédiez une, deux ou les trois de ces caractéristiques.

On ne sait pas pourquoi, mais Haythe a déclaré qu’elle accordait beaucoup plus d’attention aux oreilles et aux paupières des patients depuis la sortie de l’étude.

