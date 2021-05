5 séries sur la royauté comme la couronne

Même si le palais de Buckingham prétend que La Couronne ne dit pas les vrais faits, la série est toujours un succès sur Netflix. Avec quatre saisons déjà publiées et une cinquième sur le point de commencer le tournage, la création de Peter Morgan est l’une de celles qui, sans doute, se rapproche le plus de l’histoire vraie de la reine Elizabeth II et de Philippe d’Édimbourg.

Cependant, la monarchie britannique a des années d’existence et des années avec Elizabeth sur le trône, c’est pourquoi La Couronne Ce n’est pas une innovation dans l’industrie cinématographique. De nombreuses productions ont été réalisées autour de couronnes anglaises et européennes et, de Spoiler, nous révélons les meilleures.

5 séries sur la royauté:

1. L’histoire de Diana

Sorti en août 2017 pour commémorer Diana of Wales à l’occasion du 20e anniversaire de sa mort, ce documentaire est redevenu viral depuis son arrivée sur Netflix.

(IMDB)



Avec deux chapitres de 83 minutes chacun, les historiens, les membres de la famille et les membres proches des Royals ont reconstitué la vie de la princesse à partir de souvenirs. Et, en plus, il a des images inédites de Diana dans son enfance et son adolescence.

2. Victoire

Cette série de seulement trois saisons raconte l’histoire de la reine Victoria du Royaume-Uni, mieux connue sous le nom de «grand-mère de l’Europe». L’aristocrate était l’une des premières femmes régnantes et, à son tour, la deuxième plus ancienne après Elizabeth II.







Dans cette bande, il raconte la partie la plus intime et humaine de cette femme qui a conçu neuf enfants avec son cousin, le prince allemand, Albert de Sajonia – Coburg – Gotha. Disponible chez Movistar +.

3. La maison royale de Windsor

Avec seulement six épisodes de 45 minutes chacun, ce docu-série fait le tour des 100 dernières années de la famille royale. En soi, certains experts de la monarchie analysent, à travers l’image et l’histoire, comment les Windsors survivent malgré la chute des maisons royales européennes. Disponible sur Netflix.

La maison royale de Windsor. Photo: (Netflix)



4. Catalina, la grande

En quatre chapitres, cette minisérie de HBO raconte l’histoire de Catherine II de Russie, l’impératrice la plus puissante de son pays. Elle a incité la Russie à devenir une puissance mondiale.







Bien que sa vie personnelle ait également brisé certains schémas puisque, non seulement il avait une longue liste d’amoureux, mais une salle de plaisir. Quelque chose d’impensable pour une femme de son temps, qui est entrée dans l’histoire pour ses manquements et, à son tour, pour avoir mis de côté sa timidité et élever son pays.

5. Les derniers tsars

Aussi bien que La CouronneCette série a fait sensation en Russie car les critiques, spécialistes de l’histoire, n’étaient pas d’accord avec l’adaptation faite pour Netflix. Cependant, le public ne semblait pas s’en soucier car c’était un énorme succès sur la plate-forme.

Les derniers tsars. Photo: (Netflix)



Cette série raconte le terrible résultat de cette famille royale malheureuse, montrant de la montée du tsar Nicolas II sur le trône jusqu’à l’éclatement de la révolution russe et son assassinat ultérieur.