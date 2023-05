5 séries similaires aux SUITS de Meghan Markle à voir sur NETFLIX en ce moment

Daitsu Climatiseur Daitsu - Fujitsu Group ECO Series DT-2 dual split 9000+9000 BTU Inverter A++ externe 5,2 kW

2 x 9000 BTU adapté aux environnements de 25 Mq chacun avec une hauteur moyenne de 2,7 m L'UNITÉ INTÉRIEURE 9 000 BTU – Idéal pour les pièces de 15 à 25 m2 avec une hauteur moyenne de 2,7 m Modèle : DSM-9KDT-2 Les climatiseurs de la série Daitsu ECO DT-2 aux lignes douces et élégantes garantissent des économies d'énergie élevées et une efficacité maximale. Toutes les fonctionnalités qui en ont fait parmi les produits les plus populaires du marché ont été améliorées et la fonction de commande Wi-Fi en option a également été ajoutée pour une gestion optimale, même à distance. Cette gamme voit l'esthétique du modèle précédent, déjà très apprécié du public, améliorée et enrichie d'un splendide grand écran rétractable . Le climatiseur offre de l'air frais et propre , il fonctionne de manière efficace et imperceptible ; représente un excellent compromis entre caractéristiques techniques, prix d'achat et coûts de gestion. L'unité intérieure multi-split de la série 9000 BTU est présentée ici. CONCEPTION Les climatiseurs de la série Daitsu ECO DT-2 ont un design particulièrement élégant, avec des lignes modernes et délicates qui leur permettent de s'adapter à tous les environnements ; ils prennent peu de place car les unités intérieures ont des dimensions compactes . Le nouveau design est reconnaissable par les surfaces planes nettes avec tous les bords finement arrondis et doux. Le panneau avant rétroéclairé par LED (basse consommation) affiche la température et les fonctions sélectionnées. Le splendide grand écran, invisible lorsque la climatisation est éteinte, apparaît comme par magie lorsqu'il est allumé, s'illuminant d'une couleur blanche glacée moderne. RESPIRER DE L'AIR PROPRE Les filtres des unités intérieures des climatiseurs Daitsu ECO DT-2 Series retiennent toutes les poussières, préservent l'intégrité de l'unité intérieure et contribuent à améliorer la qualité de l'air car ils éliminent même les plus petites particules avant que l'air ne traverse l'échangeur pour être climatisé. Le nettoyage du filtre se fait facilement et est une opération à la portée de tous. CLIMAT PARFAIT ET RELAX Les nombreuses fonctions supplémentaires du climatiseur Daitsu ECO DT-2 Series, en plus d'être utiles, sont faciles à régler. Avec la fonction Start , le ventilateur ne démarre que lorsque l'échangeur a atteint une température de fonctionnement optimale ; la fonction Turbo augmente la capacité de refroidissement ou de chauffage afin d'atteindre la température souhaitée en très peu de temps. La fonction Swing active le balancement automatique des volets pour une meilleure répartition de l'air. La fonction Sleep régule davantage la température afin d'augmenter le confort et les économies d'énergie la nuit. Le Timer permet de programmer l'allumage et l'extinction automatique. La fonction de déshumidification offre une relaxation parfaite, luttant contre la chaleur...