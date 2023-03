5 séries similaires à WHITE COLLAR que vous devez voir sur NETFLIX

NETFLIX

La série populaire avec Matt Bomer est toujours un classique pour les fans et nous passons ici en revue 5 options similaires. Consultez la liste qui comprend tout, des drames juridiques aux séries policières et comiques!

© IMDbMatt Bomer a joué dans The White Collar en 2009.

Bien qu’il ait été lancé il y a près de 15 ans, collier blanc Il continue d’être un classique pour les amateurs de drames policiers. La série créée par Jeff Eastin a 6 saisons et suit un escroc qui est capturé par le FBI et doit aider à attraper d’autres criminels. La fiction est disponible sur Étoile+ en Amérique latine et dans Disney+ En Espagne. Si vous manquez toujours la bande avec Matt Bomerici nous passons en revue les autres 5 séries similaires à regarder sur Netflix.

+ 5 séries similaires à White Collar sur Netflix

-Combinaisons

si tu manques encore collier blancalors vous trouverez une excellente alternative dans Netflix. Il s’agit de costumecréé par aaron corsh dans 2011 et avec 9 saisons. La série met en vedette Mike Ross, un jeune homme brillant qui n’a pas terminé ses études. En tout cas, il parvient à impressionner un avocat important et grâce à son talent, il obtient un emploi dans un cabinet d’avocats prestigieux.

-La liste noire

Bientôt sur Netflix la dixième saison de La liste noire. Cette série -qui a commencé sa diffusion en 2013– vous rappellera remarquablement collier blanc. Le titre créé par Jon Bokenkamp suit un brillant criminel qui abandonne et choisit une nouvelle voie : aider le FBI à attraper d’autres criminels. Il n’a qu’une seule condition et c’est qu’il doit travailler avec le nouveau profileur, nommé Elizabeth Keen.

– Le vol d’argent

Le vol d’argent est un classique Netflix que, si vous ne l’avez pas encore vu, vous devriez l’ajouter à votre liste. La fiction espagnole partage de grands traits avec collier blanc. tout au long de leur 5 saisonsdéveloppé par Alex Pinaexpose Le Professeur, un homme intelligent avec un plan parfait : recruter les meilleurs criminels du pays pour cambrioler la Fabrique nationale de monnaies et de timbres.

-Le bon flic

Seul 10 épisodes se maquiller Le bon flicla série de Netflix Que devriez-vous voir si vous l’avez aimé? collier blanc. Andy Breckmanson créateur, mêle drame et comédie en racontant l’histoire d’un détective d’une honnêteté pathologique qui a deux obsessions : résoudre des crimes et s’assurer que son père ne s’en mêle pas.

– Le bon détective

Avec deux saisons créé par Cho Nam-guk et Choi Jin-won, le bon détective est devenue l’une des séries coréennes préférées de Netflix. Comme collier blanc, son intrigue présente le drame, le crime et le suspense. Ses protagonistes sont un vétéran et une recrue qui, après avoir douté d’une ancienne condamnation pour meurtre, unissent leurs expériences pour découvrir les vérités les plus cachées.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?