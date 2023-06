5 séries similaires à OUTLANDER que vous pouvez voir maintenant sur NETFLIX

Netflix

L’une des séries qui a gagné le plus de reconnaissance ces derniers temps a été Étranger. À tel point que le drame basé sur l’adaptation des romans de Diana Gabaldon a eu sept saisons et est en route vers le huitième épisode, qui sera vu sur le service de streaming. Étoile+. De quoi s’agit-il? Il suit une infirmière qui a travaillé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui tente maintenant de renouer avec son mari, après la fin du conflit. Lors d’un voyage en Écosse, elle découvre par hasard un portail temporel qui l’emmène en l’an 1743. Si vous espérez en voir plus, nous vous proposons 5 spectacles similaires dans Netflix.

+5 séries similaires à Outlander sur Netflix

5- L’impératrice

Année: 2022

Saisons: 1

Protagonistes: Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan, Johanes Nussbaum, Almila Bragiacik, Svenja Jung

Parcelle: Lorsque la rebelle Elisabeth tombe amoureuse de l’empereur François et devient son épouse, elle est entraînée dans un monde de tension et d’intrigue à la cour de Vienne.

4-Versailles

Année: 2015

Saisons: 3

Protagonistes: Alexander Vlahos, George Blagden, Evan Williams, Tygh Runyan, Stuart Bowman, Anna Brewster

Parcelle: L’histoire de la figure du roi Louis XIV, le monarque devenu l’égal du soleil et devenu un État. L’homme qui a fait de la mode, de l’art et de la gastronomie les principaux instruments de son pouvoir.

3- Le cuisinier de Castamar

Année: 2021

Saisons: 1

Protagonistes: Michelle Jenner, Roberto Enriquez, Maxi Iglesias, María Hervás, Hugo Silva, Marina Gatell

Parcelle: Clara Belmonte commence à cuisiner pour le Duc de Castamar, chose qui va changer leur vie, puisqu’ils vont devoir lutter contre l’un des grands obstacles de l’époque pour être ensemble : la différence de classe.

2- Le bazar de charité

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Camille Lou, Audrey Fleurot, Julie de Bona, Victor Mautelet, Théo Fernandez, Adèle Galloy

Parcelle: Le 4 mai 1897 à Paris, un incendie dévastateur détruit le bazar de charité, tuant 120 personnes qui s’étaient rassemblées pour un événement caritatif. Cette tragédie va bouleverser la vie de trois femmes.

1- Frontière

Année: 2016

Saisons: 3

Protagonistes: Jason Momoa, Zoe Boyle, Jessica Matten, Katie McGrath, Evan Jonigkeit, Landon Liboiron

Parcelle: Les factions belligérantes se disputent le contrôle de la traite des fourrures dans les années 1700 dans un jeu impitoyable de richesse et de pouvoir.

