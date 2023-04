5 séries similaires à MODERN FAMILY qu’il FAUT VOIR sur NETFLIX

Netflix

Modern Family est l’une des comédies préférées de ces derniers temps et si vous cherchez à voir quelque chose de similaire, nous vous proposons ici d’autres options sur Netflix.

© IMDb5 séries similaires à MODERN FAMILY qu’il FAUT VOIR sur NETFLIX.

Il existe de multiples comédies télévisées qui ont réussi à conquérir le public au cours des dernières décennies et l’une des séries les plus acclamées a été Famille moderneactuellement disponible sur le service de streaming Étoile+. Il s’agit du faux documentaire de 11 saisons créé par Christopher Lloyd et Steven Levitan, sur la vie de Jay Pritchett et de sa famille, qui vivent tous à Los Angeles. La famille de Jay Pritchett comprend sa deuxième épouse et son beau-fils, ainsi que ses deux enfants adultes; leurs maris et enfants et petits-enfants. Si vous recherchez plus de spectacles de ce style, nous vous dirons ici ce que vous pouvez trouver sur la plateforme Netflix.

+5 séries similaires à Modern Family sur Netflix

5- Instable

Année: 2023

Saisons: 1

Protagonistes: Rob Lowe, John Owen Lowe, Sian Clifford, Rachel Marsh, Emma Ferreira, Aaron Branch, Fred Armisen

Parcelle: Un génie de la biotechnologie tente de faire face à une perte dévastatrice avec l’aide de son fils, qui peine à se faire un nom et à sauver l’entreprise familiale.

4- La famille Upshaw

Année: 2021

Saisons: 3

Protagonistes: Mike Epps, Kim Fields, Wanda Sykes, Journey Christine, Michael Estime, Jermelle Simon, Diamond Lyons

Parcelle: Une famille noire de la classe ouvrière de l’Indiana lutte pour s’améliorer et être heureuse tout en gérant le quotidien dans cette série comique.

3- Regroupement familial

Année: 2019

Saisons: 5

Protagonistes: Anthony Alabi, Loretta Devine, Talia Jackson, Jordyn Raya James, Tia Mowry-Hardrict, Isaiah Russell-Bailey

Parcelle: Lorsque la famille McKellan déménage de Seattle en Géorgie pour se rapprocher de toute la famille, la vie dans le Sud et la vie avec des grands-parents traditionnels présentent un grand défi.

2- Développement arrêté

Année: 2003

Saisons: 5

Protagonistes: Jason Bateman, Portia de Rossi, Will Arnett, Michael Cera, Alia Shawkat, Tony Hale, David Cross

Parcelle: C’est l’histoire d’une famille riche qui a tout perdu et du fils qui n’a eu d’autre choix que de rester ensemble.

1- Le Bureau

Année: 2005

Saisons: 9

Protagonistes: Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinski, Jenna Fischer, Ed Helms, BJ Novak, Ellie Kemper, Leslie David Baker

Parcelle: Il raconte les folies de certains employés de bureau mécontents, dirigés par le patron incompétent Michael Scott, de la société de vente de papier Dunder Mifflin.

