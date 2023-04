5 séries similaires à LAS CHICAS DEL CABLE à voir sur NETFLIX

NETFLIX

La série avec Blanca Suárez a été un succès sur Netflix. Revoyez la liste des fictions similaires pour ne pas trop la rater !

©NetflixLas Chicas del Cable, un classique de la plateforme de streaming.

Ça ne fait aucun doute que Les filles du câble créer un précédent important dans Netflix. Et c’est que, en plus d’être la première série originale de la plateforme de streaming produite en Espagne, elle a commencé une série de fictions mettant en vedette des femmes qui cherchent à s’autonomiser. Si vous l’avez déjà vu et que vous souhaitez voir un contenu similaire, nous examinons ici 5 autres productions très similaires que vous pouvez trouver dans le catalogue.

+ 5 séries similaires à Las Chicas del Cable sur Netflix

– La loi de Lidia Poët

Des femmes qui se battent pour leurs droits ? Ce thème qui aborde Les filles du câble se répète également dans La loi de Lydia Poëtune fiction italienne de 6 épisodes ce qui est arrivé cette même année pour Netflix. Créé par Guido Iuculano et Davide Orsinis’inspire de l’histoire du premier juriste italien, qui peine à pratiquer le droit tout en enquêtant sur des homicides.

– Les combattants

Alexandre Laurent a été chargé de créer Les combattantsune mini-série de 8 épisodes qui a rejoint le catalogue de Netflix dans 2022. Avec de grands points communs avec Les filles du câblese déroule en 1915 en France et suit quatre femmes qui – alors que les troupes allemandes avancent – doivent faire face aux conséquences dévastatrices de la guerre chez elles.

-Velours

Si vous avez été pris par le côté romantique de Les filles du câblealors il faut ajouter velours à votre liste de Netflix. Le drame espagnol a été créé en 2014 et a 4 saisonsainsi qu’un spin-off intitulé Collection Velours et une spéciale qui fonctionne comme l’épisode final. Créé par Ramón Campos et Gema R. Neirase déroule dans l’Espagne des années 1950 et expose une couturière et l’héritière d’une maison de couture qui tombent amoureuses malgré la désapprobation de leur famille.

– Le bazar de charité

Avec le même protagoniste de Les combattantsdans 2019 j’arrive à Netflix une série intitulée Le bazar de charité. C’est une minisérie de 8 épisodes créé par Catherine Rambrequi se déroule en 1897 à Paris et vous allez adorer si vous avez vu Les filles du câble. De quoi s’agit-il? Inspiré d’événements réels, il montre la vie de trois femmes qui sont changées après un incendie dévastateur qui les laisse enveloppées dans la tromperie, la déception et les crises amoureuses.

– Le cuisinier de Castamar

L’un des facteurs les plus attrayants de Les filles du câble est sa série de romans interdits. Quelque chose de similaire se produit dans Cuisinier de Castamarla fiction qui est venue Netflix dans 2021. Avec 12 épisodes d’après le roman de Fernando J. Munezse déroule en 1720, à Madrid, et met en scène un cuisinier prodigieux qui attire le regard d’un duc veuf qui vient de réintégrer la société aristocratique.

