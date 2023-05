5 séries similaires à KISSES, KITTY qu’il FAUT VOIR sur NETFLIX

in

Netflix

Bisous, Kitty était l’une des dernières versions de Netflix et si vous recherchez des titres similaires, nous vous présentons 5 options.



©NetflixNetflix propose des séries similaires à Kisses, Kitty que vous pouvez regarder dès maintenant.

Le catalogue des services de streaming Netflix a été renouvelé ces derniers jours avec le spin-off tant attendu de A tous les garçons dont je suis tombé amoureux: Bisous, Kitty. Il s’agit de la série qui suit l’histoire d’amour de Kitty, qui retrouve son petit ami de longue distance dans le même pensionnat que sa défunte mère a fréquenté. Le titre est déjà un succès dans le monde entier, donc si vous recherchez un contenu similaire, nous vous apportons ci-dessous 5 spectacles sur la plateforme.

+5 séries similaires à Kisses, Kitty sur Netflix

5- La beauté de Gangnam

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Je suis Soo-hyang, Cha Eun-woo, Jo Woo-ri, Kwak Dong-yeon, Park Yoo-na, Park Joo-mi

toibifurquer: Suite à des brimades, une jeune femme décide de subir une chirurgie esthétique. Cependant, vous devrez encore faire face à de nouvelles adversités.

4- Coup de cœur

Année: 2022

Saisons: 1

Protagonistes: Kit Connor, Joe Locke, Yasmin Finney, Sebastian Croft, William Gao, Olivia Colman, Jenny Walsey, Kizzy Edgell

Parcelle: Les adolescents Charlie et Nick découvrent que leur amitié improbable pourrait être quelque chose de plus alors qu’ils naviguent entre l’école et le jeune amour.

3- Venir à vous

Année: 2023

Saisons: 1

Protagonistes: Sara Minami, Oji Suzuka, Kaito Sakurai, Rinka Kumada, Riho Nakamura, Naho Toda, Hiroyuki Hirayama, Shoei Miura

Parcelle: Une adolescente avec un surnom unique en raison de son apparence étrange commence à éclore lorsqu’elle se lie d’amitié avec un garçon populaire à l’école..

2- Moi, jamais

Année: 2020

Saisons: 3

Protagonistes: Maitreyi Ramakrishnan, Darren Barnet, Jaren Lewinson, Richa Moorjani, Megan Suri, Poorna Jagannathan

Parcelle: Après avoir vécu une année traumatisante, Devi, une adolescente indo-américaine, veut améliorer sa popularité à l’école, mais ses amis, sa famille et ses sentiments ne lui faciliteront pas la tâche.

1- Alarme d’amour

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Song Kang, Kim So-hyun, Jung Ga-ram, Go Min-si, Kim Si-eun, Shin Seung-ho, Lee Jae-eung

Parcelle: Dans un monde où une application alerte les gens s’ils aiment quelqu’un dans le quartier, Kim Jojo fait l’expérience de l’amour tout en faisant face à l’adversité.

