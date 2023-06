5 séries similaires à ENTREVÍAS qu’il faut voir maintenant sur NETFLIX

tectake Lot de 4 armoires métallique à dossiers 5 niveaux 180x90x40cm - noir

Armoire de Bureau, Meuble de Classement et de Rangement avec 4 Etagères Réglables et 2 Clés en Acier 90 cm x 40 cm x 180 cm TECTAKE. Vous ne savez plus où ranger tous vos classeurs et vos dossiers ? Voici l'armoire qu'il vous faut ! Vous pouvez ranger vos dossiers et vos documents importants de manière sûre et structurée dans cette armoire de bureau verrouillable. Cette armoire de rangement peut être utilisée dans des ateliers, des entrepôts, des entreprises ainsi que dans un bureau, dans une cave ou pour les archives. Chaque étagère est réglable en hauteur afin que vous puissiez adapter l'armoire à vos besoins. Les étagères sont robustes et disposent d’une construction en tôle d'acier thermolaqué durable. Grâce au corps et aux portes renforcées par un profilé en caisson, cette armoire est passe partout et s'intègre facilement à chaque pièce. POINTS FORTS • Armoire de bureau verrouillable dotée de 4 étagères. • Étagères réglables en hauteur individuellement. • Acier revêtu par poudre de qualité. • Fermeture avec poignée tournante et serrure à cylindre avec deux clés. • Portes battantes renforcées (angle d'ouverture : 130°) équipées de tampons en caoutchouc amortisseurs de bruit. • Nettoyage intérieur facile grâce aux étagères lisses sans rebords. • Montage facile ; position stable. • Couleur: noir CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES • Dimensions totales (LxlxH) : environ 90 cm x 40 cm x 180 cm. • 4 étagères (Lxl) : environ 89,5 cm x 36 cm. • Capacité de charge max. : 40 kg par Niveau • Matériau : Acier. • Poids : environ 39,3 kg. CONTENU DE LA LIVRAISON • 4x Armoire de bureau. • 4x 2 Clés. • Matériel de montage. • Instructions de montage. BON À SAVOIR La livraison de ce produit est assurée par une entreprise spécialisée : le transporteur vous contactera pour fixer une date de livraison avec vous. La livraison peut s’effectuer du lundi au vendredi dans un créneau horaire convenu entre vous et le Transporteur. Livraison au pas de porte.