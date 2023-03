5 séries similaires à DEXTER sur Netflix à NE PAS MANQUER

Netflix

L’une des séries les plus acclamées à la télévision était Dexter. Si vous recherchez des titres plus similaires sur Netflix, nous vous proposons ici 5 émissions similaires.

Il existe plusieurs séries qui ont marqué les téléspectateurs et l’une d’entre elles est Dextrele classique de Showtime mettant en vedette Michael C Hall qui a été diffusé entre octobre 2006 et septembre 2013. La prémisse principale de cette création de James Manos Jr. suit un coroner spécialisé dans l’analyse des éclaboussures de sang au département de police de Miami. Cependant, c’est un psychopathe qui recherche des criminels douteux pour assouvir sa morale et les assassine. Si vous recherchez plus de programmes comme celui-ci, nous vous en présentons certains qui sont sur la plateforme Netflix.

+5 séries similaires à Dexter sur Netflix

5- L’aliéniste

Année: 2018

Saisons: 2

Protagonistes: Daniel Brühl, Luke Evans, Dakota Fanning, Martin McCreadie, Anson Boon, Eugenia Caruso, Ezra Fieremans, Matt Lintz

Parcelle: A New York, à la fin du XIXe siècle, un journaliste spécialisé dans le crime, John Moore (Luke Evans), va rejoindre le psychologue Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) pour enquêter sur les crimes d’un tueur en série qui tue des prostituées. Ils seront rejoints par Sara Howard, une impétueuse secrétaire de police.

4- Criminel

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Katherine Kelly, Lee Ingleby, Mark Stanley, Rochenda Sandall, Nicholas Pinnock, David Tennant, Hayley Atwell, Kit Harington

Parcelle: Plusieurs inspecteurs de police mènent des interrogatoires pour résoudre différents cas.

3- Vous

Année: 2018

Saisons: 4

Protagonistes: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Shay Mitchell, Luca Padovan, Victoria Pedretti, Nicole Kang, Kathryn Gallagher

Parcelle: You est une histoire d’amour qui se déroule au 21ème siècle à propos d’une vingtaine d’années obsessionnelle mais brillante qui utilise l’hyper-connectivité offerte par la technologie moderne pour faire tomber amoureuse de lui la femme de ses rêves.

2-Dahmer

Année: 2022

Saisons: 1

Protagonistes: Evan Peters, Richard Jenkins, Niecy Nash, Michael Learned, Penelope Ann Miller, Molly Ringwald, Shaun J. Brown

Parcelle: L’histoire du monstre de Milwaukee, racontée du point de vue des victimes et de l’incompétence policière, qui a permis au natif du Wisconsin de se lancer dans une carrière criminelle de plusieurs années.

1- Chasseur d’esprit

Année: 2017

Saisons: 2

Protagonistes: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Cotter Smith, Hannah Gross, Sonny Valicenti, Lauren Glazier

Parcelle: L’année est 1977. Deux agents du FBI (Jonathan Groff et Holt McCallany) révolutionnent les techniques d’enquête pour trouver les réponses à la façon d’attraper les tueurs en série et les esprits psychopathes.

