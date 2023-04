5 séries similaires à BREAKING BAD à NE PAS MANQUER sur NETFLIX

Netflix

Si vous avez déjà vu Breaking Bad et recherchez plus de titres de ce style, nous vous proposons ici 5 options que vous trouverez sur Netflix.

© IMDb5 séries similaires à BREAKING BAD à NE PAS MANQUER sur NETFLIX.

Breaking Bad est sur le point de célébrer sa première décennie depuis son achèvement et la consécration comme l’une des meilleures séries télévisées de tous les temps. Cette production créée par Vince Gilligan et mettant en vedette Bryan Cranston et Aaron Paul a été l’un des premiers piliers du service de streaming Netflix en tant que titres phares, et pratiquement tous les abonnés ont vu cette histoire sur un professeur de lycée qui commence à vendre de la méthamphétamine avec un ancien élève après avoir découvert qu’il avait un cancer. Si vous recherchez plus de ces émissions sur la plate-forme, continuez à lire et passez en revue la liste suivante.

+5 séries similaires à Breaking Bad sur Netflix

5-Top Garçon

Année: 2019

Saisons: 2

Protagonistes: Ashley Walters, Kane Robinson, Micheal Ward, Simbiatu Ajikawo, Shone Romulus, Jasmine Jobson, Lisa Dwan, Kadeem Ramsay

Parcelle: Les rues de Londres coupent et cicatrisent en laissant des cartes de sang sur les marges. Trois retracent le labyrinthe de la drogue : deux vieilles connaissances et une jeune et assoiffée.

4- Peaky Blinders

Année: 2013

Saisons: 6

Protagonistes: Cillian Murphy, Sam Neill, Paul Anderson, Helen McCrory, Joe Cole, Sophie Rundle, Eric Campbell, Ned Dennehy

Parcelle: 1919. Angleterre. Thomas Shelby dirige un gang notoire de Birmingham qui marche férocement à travers le monde souterrain..

3- Narcos

Année: 2015

Saisons: 3

Protagonistes: Wagner Moura, Pedro Pascal, Boyd Holbrook, Damián Alcázar, Paulina Gaitan, Paulina García, Raúl Méndez, Alberto Ammann

Parcelle: L’histoire vraie des puissants et violents cartels de la drogue colombiens sert de décor à cette série dramatique sur le trafic de drogue..

2-Ozark

Année: 2017

Saisons: 4

Protagonistes: Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Peter Mullan, Janet McTeer

Parcelle: Un conseiller financier traîne sa famille de Chicago aux lacs Ozark pour blanchir 500 millions de dollars sur cinq ans et rassurer un baron de la drogue.

1- Mieux vaut appeler Saul

Année: 2015

Saisons: 6

Protagonistes: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Michael McKean, Patrick Fabian, Michael Mando, Gene N. Chavez, Julie Ann Emery

Parcelle: Se déroulant du début au milieu des années 2000, la série suit l’histoire de Jimmy McGill, un escroc devenu avocat qui deviendra plus tard connu sous le nom de Saul Goodman..

