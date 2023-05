5 séries similaires à ALCHEMY OF SOULS à voir sur NETFLIX

House Of Disaster Veilleuse lumineuse House Of Disaster BABY AND MUM BABY WHALE-Lampe à poser LED baleines Résine H12.5cm Bleu

Lampe à psoer Baby and Mum Whale éditée par House of Disaster La collection Mum and Baby se décline en trois versions associant une maman et son petit : Rabbit (lapin), Whale (baleine) et Eléphant. Cette série charmante apportera une touche de douceur à la chambre de vos enfants... La lampe Baby and Mum Whale, en polyrésine, représente un bébé baleine avec sa maman, tous deux ornés d'étoiles dorées. Equipée d'une batterie rechargeable, la lampe présente plusieurs fonctionnalités : une minuterie de 15 minutes et une fonction de pression permettant l'allumage et l'extinction de la lampe mais aussi permettant de faire varier son intensité lumineuse. A l'aide du câble USB (fourni), rechargez également votre lampe en toute facilité. Baby and Mum Whale est alors idéale pour illuminer la chambre de votre enfant et lui apporter un peu de réconfort et de magie durant ses nuits. LED (intégrée)